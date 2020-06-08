Российская частная компания подготовила проект сверхлегкой ракеты

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российская частная компания "КосмоКурс" представила облик сверхлегкой ракеты-носителя, с которой планирует принять участие в конкурсе Национальной технологической инициативы (НТИ) "Аэронет".
Ранее со ссылкой на материалы рабочей группы "Аэронет" сообщалось, что НТИ намерена заказать и профинансировать разработку нескольких ракет-носителей сверхлегкого класса, из которых один проект получит дальнейшее развитие. Согласно материалам, в 2020 году планируется выделить 150 тысяч долларов (при курсе 65 рублей за доллар США) на разработку не менее трех аванпроектов ракет. В настоящее время у России нет ракет сверхлегкого класса.
Облик и характеристики ракеты опубликованы на странице гендиректора компании Павла Пушкина в Facebook. "Представленный вариант ракеты в виде презентационных материалов направлен в НТИ", — сказал он РИА Новости.
По его словам, у НТИ пока нет конкретного технического задания на ракету, поэтому подготовлен предварительный проект, который в перспективе может претерпеть существенные изменения. "Из примерных требований НТИ мы сами сформулировали требования и на их основе подготовили проект", — пояснил Пушкин.
Он отметил, что в итоге получился проект ракеты, которую предприятие "КосмоКурс" может изготовить самостоятельно, без привлечения предприятий ракетно-космической отрасли. Двухступенчатая ракета имеет длину 19 метров, оснащена девятью двигателями, использующими для работы кислород и керосин. Носитель способен вывести на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 километров массу около 265 килограммов.
Компания "КосмоКурс" создана для разработки ракетно-космической техники и предоставления услуг туристических суборбитальных полетов. Ранее компания объявила о планах создания космодрома под Нижним Новгородом. До этого она получила лицензию "Роскосмоса" на космическую деятельность. Для полета на высоту 200 километров "КосмоКурс" разрабатывает одноступенчатую возвращаемую ракету и семиместный космический корабль. Ожидается, что первый полет будет совершен в 2025 году — длительностью 15 минут, из которых в невесомости туристы будут находиться около пяти минут. Билет ориентировочно будет стоить 200-250 тысяч долларов. Компания планирует проводить до 115 пусков в год, отправляя в путешествие до 700 человек. Ожидается, что в основном это будут иностранцы.