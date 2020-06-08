Российская частная компания подготовила проект сверхлегкой ракеты

Ранее со ссылкой на материалы рабочей группы "Аэронет" сообщалось, что НТИ намерена заказать и профинансировать разработку нескольких ракет-носителей сверхлегкого класса, из которых один проект получит дальнейшее развитие. Согласно материалам, в 2020 году планируется выделить 150 тысяч долларов (при курсе 65 рублей за доллар США) на разработку не менее трех аванпроектов ракет. В настоящее время у России нет ракет сверхлегкого класса.