На северо-западе Испании пытаются найти и поймать нильского крокодила

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Крокодил, разыскиваемый полицией на северо-западе Испании, относится к виду нильских крокодилов - одному из самых опасных для человека, сообщает газета 20 minutos со ссылкой на экспертное заключение биологов.
Сообщения о крокодиле, замеченном в районе муниципалитета Симанка (провинция Вальядолид) появились в пятницу и субботу. Уже установлено приблизительное место обитания рептилии - зона слияния рек Дуэро и Писуэрга всего в 20 километрах от провинциального центра города Вальядолид.
🔴Animal peligroso en el término municipal d Simancas concretamente en el río #Duero— AyuntamientoSimancas (@AytoSimancas) June 7, 2020
Rogamos a vecinos y paseantes que no se bañen ni se acerquen a las zonas próximas a la senda del río
- Policía Local: 667697842
- Guardia Civil: 983795929
- Emergencias: 112 pic.twitter.com/b8R3LK6bge
В районе установлен периметр безопасности. Местная газета Tribuna Valladolid сообщает, что крокодил может проживать здесь уже несколько недель или даже месяцев. Его принадлежность к нильским крокодилам была установлена по фотографиям оставленных следов. Длина крокодила, по предварительным оценкам, составляет 1,5 метра. Рассматривается версия, что животное было брошено владельцем.
По оценкам других экспертов, длина крокодила может составлять от 2,5 до 3 метров, а вес - более 200 килограмм. Это мнение основывается на изучении трех предполагаемых лежбищ крокодила и остатков съеденной им рыбы, пишет газета Norte de Castilla. Зоолог Хесус Беато заявил, что речь идет об особи в возрасте не менее восьми лет. Специалист по уходу за крокодилами в неволе Артуро Паскуаль также полагает, что способность животного "подминать полутораметровый тростник", указывает на его очень крупный размер.
В поисках крокодила участвует местная полиция а также SEPRONA, подразделение Гражданской гвардии по охране дикой природы. В операции задействован беспилотный аппарат. Не исключается помощь со стороны ныряльщиков из спецподразделения ВМС.
Нильский крокодил - самый большой из трех видов крокодилов, обитающих в Африке, и второй по величине в мире после гребнистого крокодила. Взрослые особи способны справляться с такими крупными зверями, как носорог, гиппопотам, буйвол и лев.