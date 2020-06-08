На северо-западе Испании пытаются найти и поймать нильского крокодила

В районе установлен периметр безопасности. Местная газета Tribuna Valladolid сообщает, что крокодил может проживать здесь уже несколько недель или даже месяцев. Его принадлежность к нильским крокодилам была установлена по фотографиям оставленных следов. Длина крокодила, по предварительным оценкам, составляет 1,5 метра. Рассматривается версия, что животное было брошено владельцем.

По оценкам других экспертов, длина крокодила может составлять от 2,5 до 3 метров, а вес - более 200 килограмм. Это мнение основывается на изучении трех предполагаемых лежбищ крокодила и остатков съеденной им рыбы, пишет газета Norte de Castilla. Зоолог Хесус Беато заявил, что речь идет об особи в возрасте не менее восьми лет. Специалист по уходу за крокодилами в неволе Артуро Паскуаль также полагает, что способность животного "подминать полутораметровый тростник", указывает на его очень крупный размер.