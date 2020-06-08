В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 69

"За минувшие сутки у пациентки 58 лет посмертно был обнаружен COVID-19. Основной причиной смерти стало сопутствующее заболевание. В регионе зафиксировано 69 летальных исходов пациентов с COVID-19: 30 умерли непосредственно от коронавируса, еще 39 — не от COVID-19", — пояснили в ведомстве.