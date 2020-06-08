В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 69

ПЕРМЬ, 8 июн - РИА Новости. Коронавирусная инфекция посмертно выявлена у пациентки 58 лет в Пермском крае, причиной гибели стало сопутствующее заболевание, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
"За минувшие сутки у пациентки 58 лет посмертно был обнаружен COVID-19. Основной причиной смерти стало сопутствующее заболевание. В регионе зафиксировано 69 летальных исходов пациентов с COVID-19: 30 умерли непосредственно от коронавируса, еще 39 — не от COVID-19", — пояснили в ведомстве.
Как указал источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, инфицированная женщина страдала от желудочного кровотечения.
По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии коронавирус выявлен у 2202 человек, в том числе 67 за последние сутки, выздоровел 1241 пациент, 69 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,9 тысячи пермяков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.