Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T12:08
https://ria.ru/20200608/1572618693.html
В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 69
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 69

12:08 08.06.2020
185
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
ПЕРМЬ, 8 июн - РИА Новости. Коронавирусная инфекция посмертно выявлена у пациентки 58 лет в Пермском крае, причиной гибели стало сопутствующее заболевание, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
"За минувшие сутки у пациентки 58 лет посмертно был обнаружен COVID-19. Основной причиной смерти стало сопутствующее заболевание. В регионе зафиксировано 69 летальных исходов пациентов с COVID-19: 30 умерли непосредственно от коронавируса, еще 39 — не от COVID-19", — пояснили в ведомстве.
Как указал источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, инфицированная женщина страдала от желудочного кровотечения.
По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии коронавирус выявлен у 2202 человек, в том числе 67 за последние сутки, выздоровел 1241 пациент, 69 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,9 тысячи пермяков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
000100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПермский край
Рекомендуем
Медики
В Пермском крае число заболевших COVID-19 медиков достигло 277
Конституция РФ
Более 134 тысяч москвичей записались на электронное голосование
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия
В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 32 тысячи
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Россия зафиксировала пять нарушений перемирия в Сирии за сутки
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
В Норильске установили 18 боновых заграждений для сбора топлива
Женщина в защитном костюме разговаривает с ребенком в мигрантском районе во время введения карантинного режима в Сантьяго
В Чили скорректировали число умерших от COVID-19
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
В Сирии изолировали город из-за водителя с COVID-19
ДТП в Черепановском районе Новосибирской области
В Новосибирской области один человек погиб и семь пострадали в ДТП
Врачи у постели пациента
В Калининградской области рассказали о новых случаях COVID-19
Вечный огонь
Жителей Петербурга будут судить за приготовление шашлыка на Вечном огне
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
В Пермском крае выявили вспышку коронавируса в психиатрической больнице
Самара
В Самарской области умерли два пациента с коронавирусом
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
Китай надеется на сохранение сотрудничества МАГАТЭ и Ирана в рамках СВПД
Крокодил
На северо-западе Испании пытаются найти и поймать нильского крокодила
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
В Совфеде прокомментировали слова экс-министра Украины о Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:05В Новосибирской области выявили 104 новых случая COVID-19
07:02Хабаровские ТСО задолжали за газ 640 миллионов рублей
06:55ВВП Казахстана в январе-мае снизился на 1,7%
06:54В сирийском поселке вновь открылись три христианские церкви
06:48В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического ливня"
06:42Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
06:39Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
06:37КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
06:31В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
06:27В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
06:18В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток
06:13На реке Амбарная выявили загрязнение воды нефтепродуктами за бонами
06:11"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
06:09В шести российских регионах дожди могут привести к потопам на этой неделе
06:06МЧС предлагает увеличить территории пляжей в регионах к купальному сезону
06:05Счетная палата нашла недостатки при осуществлении таможенных операций
05:58У жителя Приморья изъяли свыше десяти килограммов марихуаны
05:55Шеф полиции Портленда передала свою должность афроамериканцу
05:53Звезды "Матрицы" рассказали, почему согласились играть в сиквеле
05:51Ученые прогнозируют природные пожары летом на границе России и Казахстана
Лента новостейМолния