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2020-06-08T12:11
https://ria.ru/20200608/1572618654.html
Цымбалюк-Романовская прокомментировала "травлю" после видео с Норкиной
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РИА Новости

Цымбалюк-Романовская прокомментировала "травлю" после видео с Норкиной

12:11 08.06.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВиталина Цымбалюк-Романовская
Виталина Цымбалюк-Романовская
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Бывшая супруга актера Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала изданию StarHit о "потоке негатива", который обрушился на нее после публикации видео с покойной журналисткой Юлией Норкиной.
Ранее она опубликовала фрагмент передачи "Пусть говорят", где запечатлен ее конфликт с Норкиной, написав, что память о человеке оставляет каждый его шаг. После этого она получила множество оскорбительных комментариев, а в Сети даже стали говорить о травле.
Виталина Цымбалюк-Романовская
7 июня, 13:39Культура
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"Меня никто не травил. Это уже какая то вымышленная история. Но я привыкла к потоку негатива, поэтому меня это нисколько не смущает <…> Я пережила такой период, когда вся грязь на меня лилась в открытом информационном пространстве", — пояснила она.
Цымбалюк-Романовская добавила, что людей надо уважать и при жизни, а не только после смерти.
О смерти теле- и радиоведущей Юлии Норкиной стало известно в пятницу. Как рассказал ее друг Евгений Спицын, журналистка умерла от инфаркта.
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