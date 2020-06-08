Цымбалюк-Романовская прокомментировала "травлю" после видео с Норкиной

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Бывшая супруга актера Армена Джигарханяна, пианистка Бывшая супруга актера Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала изданию StarHit о "потоке негатива", который обрушился на нее после публикации видео с покойной журналисткой Юлией Норкиной

Ранее она опубликовала фрагмент передачи "Пусть говорят", где запечатлен ее конфликт с Норкиной, написав, что память о человеке оставляет каждый его шаг. После этого она получила множество оскорбительных комментариев, а в Сети даже стали говорить о травле.

"Меня никто не травил. Это уже какая то вымышленная история. Но я привыкла к потоку негатива, поэтому меня это нисколько не смущает <…> Я пережила такой период, когда вся грязь на меня лилась в открытом информационном пространстве", — пояснила она.

Цымбалюк-Романовская добавила, что людей надо уважать и при жизни, а не только после смерти.