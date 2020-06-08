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Власти Ирана рассчитывают на дальнейший обмен заключенными с США
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РИА Новости

Власти Ирана рассчитывают на дальнейший обмен заключенными с США

11:59 08.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкТегеран
Тегеран
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Тегеран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 8 июн – РИА Новости. Тегеран рассчитывает, что обмен заключенными с США продолжится, процесс должен распространиться на всех, заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.
"Надеемся, что процесс возвращения (домой) все иранцев, находящихся в заключении в США, будет продолжен. Неоднократно говорили, что Иран полностью готов к обмену всех заключенных. Ответственность за проволочки в этом вопросе лежит на правительстве США", - сказал Рабии в ходе транслировавшейся пресс-конференции.
В начале июня власти Ирана освободили ветерана ВМС США Майкла Уайта, осужденного за оскорбление верховного лидера страны. В свою очередь, власти США отпустили доктора Маджида Тахери, обвиненного в нарушении антииранских санкций и проведшего в американской тюрьме 16 месяцев.
Кроме того, в конце декабря Иран освободил американского студента Ван Сиюэ, которого обвиняли в шпионаже, а США сняли обвинения с иранского биолога Масуда Сулеймани, которого также обвиняли в нарушении американских санкций против Ирана.
США ранее много раз призывали Иран освободить американских граждан, находящихся в заключении. Президент Ирана Хасан Роухани заявлял, что Тегеран готов пойти на обмен заключенными с Вашингтоном, указывая, что "мяч на американской стороне".
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави
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Али РабииХасан РоуханиВоенно-морские силы СШАТегеран (город)Вашингтон (город)СШАВ мире
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