Власти Ирана рассчитывают на дальнейший обмен заключенными с США

"Надеемся, что процесс возвращения (домой) все иранцев, находящихся в заключении в США, будет продолжен. Неоднократно говорили, что Иран полностью готов к обмену всех заключенных. Ответственность за проволочки в этом вопросе лежит на правительстве США", - сказал Рабии в ходе транслировавшейся пресс-конференции.