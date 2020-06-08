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В Новосибирской области один человек погиб и семь пострадали в ДТП
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РИА Новости

В Новосибирской области один человек погиб и семь пострадали в ДТП

11:58 08.06.2020 (обновлено: 12:02 08.06.2020)
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© Фото : ЦУКС ГУ МЧС России по Новосибирской областиДТП в Черепановском районе Новосибирской области
ДТП в Черепановском районе Новосибирской области
© Фото : ЦУКС ГУ МЧС России по Новосибирской области
НОВОСИБИРСК, 8 июн – РИА Новости. Автомобиль ВАЗ-2106 в понедельник перевернулся в Черепановском районе Новосибирской области, водитель погиб, различные травмы получили семь пассажиров, среди которых пятеро детей, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МВД.
"Около 11.30 (07.30 мск) произошло ДТП. Сорокапятилетний мужчина управлял автомобилем ВАЗ-2106 и, не справившись с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства. Автомобиль перевернулся, водитель от полученных травм погиб на месте. Семь пассажиров получили травмы различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что из семи пассажиров пятеро – несовершеннолетние девочки, и две женщины. Все доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь. На месте происшествия сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства и причины аварии. Проводится доследственная проверка.
В свою очередь, источник в правоохранительных органах региона пояснил РИА Новости, что, по предварительной информации, компания ехала отдыхать на озеро. По его данным, двое детей находятся в тяжелом состоянии.
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Новосибирская областьПроисшествия
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