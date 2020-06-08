Ученые доказали возможность зарождения жизни при падении астероида

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Японские ученые, изучающие зарождение жизни на Земле, смоделировали на экспериментальной установке условия, возникающие при падении в океан астероида. Оказалось, что при таком событии в воде образуются сложные органические соединения типа аминокислот. Результаты Японские ученые, изучающие зарождение жизни на Земле, смоделировали на экспериментальной установке условия, возникающие при падении в океан астероида. Оказалось, что при таком событии в воде образуются сложные органические соединения типа аминокислот. Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports.

Существует гипотеза, что первые "кирпичики жизни" были доставлены на Землю из космоса. Это подтверждает присутствие аминокислот и других биомолекул в метеоритах. Ее оспаривают сторонники эндогенного происхождения сложных органических веществ, которые утверждают, что предшественники РНК и ДНК могли образоваться в земных условиях.

Исследователи из Университета Тохоку, Национального института материаловедения (NIMS), Центра перспективных исследований в области науки и технологий высокого давления (HPSTAR) и Университета Осаки предложили третий вариант. По их мнению, сложные органические молекулы могли возникнуть при падении космического тела — метеорита или астероида — в океан.

Авторы создали лабораторную установку, имитирующую условия падения астероида в воду, и изучили возникающие при этом реакции между простыми веществами — углекислым газом, азотом, водой и железом.

Оказалось, что при ударном воздействии образуются аминокислоты, такие как глицин и аланин, которые служат строительными блоками для белков, принимающих участие во многих биологических реакциях.

В качестве источников углерода и азота — двух важнейших химических элементов жизни — ученые использовали углекислый газ и азот — основные компоненты атмосферы Земли в гадейское время, более четырех миллиардов лет назад.

"Создать органические молекулы из восстановленных соединений, таких как метан и аммиак, несложно, но в то время они были второстепенными компонентами в атмосфере, — приводятся в пресс-релизе Университета Тохоку слова первого автора исследования Йошихиро Фурукавы (Yoshihiro Furukawa). — Обнаружение аминокислот, возникших из углекислого газа и молекулярного азота, демонстрирует возможность создания строительных блоков жизни непосредственно из этих вездесущих соединений".

По мнению авторов, их результаты приложимы не только к ранней Земле, но и к Марсу. Считается, что на Красной планете когда-то существовал океан, а углекислый газ и азот были основными составляющими атмосферы.

На ранних этапах развития на Марсе, как и на Земле, падения метеоритов и астероидов были обычным делом, и индуцированное ударами образование аминокислот вполне могло стать первым шагом к зарождению жизни, считают ученые.