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РИА Наука
2020-06-08T21:40
https://ria.ru/20200608/1572618372.html
Ученые доказали возможность зарождения жизни при падении астероида
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РИА Новости

Ученые доказали возможность зарождения жизни при падении астероида

12:00 08.06.2020 (обновлено: 21:40 08.06.2020)
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© Don DavisПадение астероида диаметром в 10 километров на Землю глазами художника
Падение астероида диаметром в 10 километров на Землю глазами художника
© Don Davis
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Японские ученые, изучающие зарождение жизни на Земле, смоделировали на экспериментальной установке условия, возникающие при падении в океан астероида. Оказалось, что при таком событии в воде образуются сложные органические соединения типа аминокислот. Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports.
Существует гипотеза, что первые "кирпичики жизни" были доставлены на Землю из космоса. Это подтверждает присутствие аминокислот и других биомолекул в метеоритах. Ее оспаривают сторонники эндогенного происхождения сложных органических веществ, которые утверждают, что предшественники РНК и ДНК могли образоваться в земных условиях.
Исследователи из Университета Тохоку, Национального института материаловедения (NIMS), Центра перспективных исследований в области науки и технологий высокого давления (HPSTAR) и Университета Осаки предложили третий вариант. По их мнению, сложные органические молекулы могли возникнуть при падении космического тела — метеорита или астероида — в океан.
Авторы создали лабораторную установку, имитирующую условия падения астероида в воду, и изучили возникающие при этом реакции между простыми веществами — углекислым газом, азотом, водой и железом.
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16 октября 2019, 03:05РИА Наука
Гидрограф: открытые в Арктике острова расскажут о зарождении жизни на Земле
Оказалось, что при ударном воздействии образуются аминокислоты, такие как глицин и аланин, которые служат строительными блоками для белков, принимающих участие во многих биологических реакциях.
В качестве источников углерода и азота — двух важнейших химических элементов жизни — ученые использовали углекислый газ и азот — основные компоненты атмосферы Земли в гадейское время, более четырех миллиардов лет назад.
"Создать органические молекулы из восстановленных соединений, таких как метан и аммиак, несложно, но в то время они были второстепенными компонентами в атмосфере, — приводятся в пресс-релизе Университета Тохоку слова первого автора исследования Йошихиро Фурукавы (Yoshihiro Furukawa). — Обнаружение аминокислот, возникших из углекислого газа и молекулярного азота, демонстрирует возможность создания строительных блоков жизни непосредственно из этих вездесущих соединений".
По мнению авторов, их результаты приложимы не только к ранней Земле, но и к Марсу. Считается, что на Красной планете когда-то существовал океан, а углекислый газ и азот были основными составляющими атмосферы.
На ранних этапах развития на Марсе, как и на Земле, падения метеоритов и астероидов были обычным делом, и индуцированное ударами образование аминокислот вполне могло стать первым шагом к зарождению жизни, считают ученые.
В дальнейшем исследователи планируют изучить возникающие при ударном воздействии более сложные химические реакции, в том числе с участием органических молекул, входящих в состав метеоритов.
Ключевые результаты исследования. Фон иллюстрации – часть ночного неба в созвездии Возничего. Область AFGL 5142, где радиотелескоп ALMA обнаружил фосфорсодержащие молекулы, отмечена кружком. Внизу справа – комета 67Р/Чурюмова-Герасименко, где с помощью спектрометра ROSINA, установленного на борту станции Розетта, выявлен оксид фосфора
15 января, 14:06РИА Наука
Астрономы выяснили маршрут "кирпичиков жизни" во Вселенной
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