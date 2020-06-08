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2020-06-08T11:56
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Жителей Петербурга будут судить за приготовление шашлыка на Вечном огне
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РИА Новости

Жителей Петербурга будут судить за приготовление шашлыка на Вечном огне

11:56 08.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВечный огонь
Вечный огонь
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вечный огонь. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о приготовлении шашлыка на Вечном огне в Санкт-Петербурге, дело рассмотрит суд, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"Прокуратура Кронштадтского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих местных жителей. Они обвиняются в совершении преступления… осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, 24 мая обвиняемые пришли на место захоронения и надмогильного сооружения "Вечный огонь над Братской могилой рабочих и матросов", где использовали пламя вечного огня для приготовления пищи на шампурах.
После вручения указанным лицам копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Кронштадтский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.
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