Чернышенко заявил, что более 40 регионов готовы к открытию отелей

"С 1 июня уже открылись некоторые санаторно-курортные учреждения, в которых есть медицинская лицензия. Ожидаем, что в ближайшие недели уже запустятся отели в половине регионов нашей страны, - сегодня уже более 40 регионов соответствуют критериям открытия", - сообщил Чернышенко на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами в понедельник.