Чернышенко заявил, что более 40 регионов готовы к открытию отелей

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Обстановка в более чем 40 регионах России уже соответствует критериям открытия отелей, в 25 субъектах РФ гостиницы работают на прием внутренних гостей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"С 1 июня уже открылись некоторые санаторно-курортные учреждения, в которых есть медицинская лицензия. Ожидаем, что в ближайшие недели уже запустятся отели в половине регионов нашей страны, - сегодня уже более 40 регионов соответствуют критериям открытия", - сообщил Чернышенко на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами в понедельник.
Он подчеркнул, что "в 25 регионах уже и гостиницы работают по приему внутренних гостей".
Как предполагают в правительстве, июнь уйдет на подготовку объектов и инфраструктуры туротрасли к запуску и аккуратному старту, уточнил он. "А с 1 июля, мы планируем, что можно будет полноценно запустить отрасль уже для межрегиональных поездок", - добавил вице-премьер.