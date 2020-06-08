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Туризм
2020-06-08T13:10
https://ria.ru/20200608/1572618080.html
Чернышенко заявил, что более 40 регионов готовы к открытию отелей
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РИА Новости

Чернышенко заявил, что более 40 регионов готовы к открытию отелей

11:53 08.06.2020 (обновлено: 13:10 08.06.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Чернышенко выступает на встрече с заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти, ответственными за цифровую трансформацию
Дмитрий Чернышенко выступает на встрече с заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти, ответственными за цифровую трансформацию
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Обстановка в более чем 40 регионах России уже соответствует критериям открытия отелей, в 25 субъектах РФ гостиницы работают на прием внутренних гостей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"С 1 июня уже открылись некоторые санаторно-курортные учреждения, в которых есть медицинская лицензия. Ожидаем, что в ближайшие недели уже запустятся отели в половине регионов нашей страны, - сегодня уже более 40 регионов соответствуют критериям открытия", - сообщил Чернышенко на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами в понедельник.
Он подчеркнул, что "в 25 регионах уже и гостиницы работают по приему внутренних гостей".
Как предполагают в правительстве, июнь уйдет на подготовку объектов и инфраструктуры туротрасли к запуску и аккуратному старту, уточнил он. "А с 1 июля, мы планируем, что можно будет полноценно запустить отрасль уже для межрегиональных поездок", - добавил вице-премьер.
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