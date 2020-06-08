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2020-06-08T11:52
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Минздрав подготовит предложения по балансировке здравоохранения регионов
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РИА Новости

Минздрав подготовит предложения по балансировке здравоохранения регионов

11:52 08.06.2020
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© Газпром-медиа ХолдингДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко
© Газпром-медиа Холдинг
Дмитрий Чернышенко . Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Минздрав РФ подготовит предложения по балансировке систем здравоохранения туристических регионов страны, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Необходимо подготовить и систему здравоохранения, особенно тех субъектов, которые принимают основной поток туристов. Они нам известны, и мы уже поручили Минздраву разработать предложения по балансировке систем здравоохранения в каждом регионе, куда увеличится нагрузка в связи с приездом туристов", - сказал Чернышенко на совещании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
По его словам, Ростуризмом в Минздрав уже были переданы оценки ожидаемого количества туристов.
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Дмитрий ЧернышенкоФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Общество
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