Минздрав подготовит предложения по балансировке здравоохранения регионов

"Необходимо подготовить и систему здравоохранения, особенно тех субъектов, которые принимают основной поток туристов. Они нам известны, и мы уже поручили Минздраву разработать предложения по балансировке систем здравоохранения в каждом регионе, куда увеличится нагрузка в связи с приездом туристов", - сказал Чернышенко на совещании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина.