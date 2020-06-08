Эксперт: число серых китов у берегов Сахалина выросло вдвое за 25 лет

"Исследование началось в 1994 году. Главной методологией является индивидуальная идентификация китов по фотографиям. Мы многих китов знаем в лицо именно благодаря такому методу идентификации. Каталог китов содержит более 300 фотографий отдельных особей. Как вы понимаете, поскольку это исследование проходит уже 25 лет, не все из этих китов до сих пор в живых. По нашим оценкам, сейчас в живых находится около 230 отдельных особей", - сказал Ривз.