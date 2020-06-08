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Эксперт: число серых китов у берегов Сахалина выросло вдвое за 25 лет
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РИА Новости

Эксперт: число серых китов у берегов Сахалина выросло вдвое за 25 лет

11:52 08.06.2020
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© РИА Новости / Вера Костамо / Перейти в фотобанкСерый кит в проливе Сенявина
Серый кит в проливе Сенявина
© РИА Новости / Вера Костамо
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Популяция серых китов в Охотском море у берегов Сахалина выросла до 230 особей за 25 лет наблюдений, сообщил РИА Новости член председатель консультативной группы по серым китам Рендал Ривз.
"Исследование началось в 1994 году. Главной методологией является индивидуальная идентификация китов по фотографиям. Мы многих китов знаем в лицо именно благодаря такому методу идентификации. Каталог китов содержит более 300 фотографий отдельных особей. Как вы понимаете, поскольку это исследование проходит уже 25 лет, не все из этих китов до сих пор в живых. По нашим оценкам, сейчас в живых находится около 230 отдельных особей", - сказал Ривз.
Как пояснил коллега Ривза, член консультативной группы по серым китам Джейсон Кук, численность китов увеличилась вдвое.
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Новости - ЭкологияОхотское море
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