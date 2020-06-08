В Тюменской области умер еще один пациент с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался за сутки в Тюменской области, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Несмотря на все усилия врачей, скончался мужчина, 71 год, с тяжелым хроническим сопутствующим заболеванием. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 12 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки в регионе выявлены 39 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии - 1947); 15 человек выздоровели (всего - 1082). Пять пациентов из общего числа болеющих находятся на ИВЛ, уточняет штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.