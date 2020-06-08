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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T11:50
https://ria.ru/20200608/1572617906.html
В Тюменской области умер еще один пациент с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Тюменской области умер еще один пациент с коронавирусом

11:51 08.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался за сутки в Тюменской области, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Несмотря на все усилия врачей, скончался мужчина, 71 год, с тяжелым хроническим сопутствующим заболеванием. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 12 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки в регионе выявлены 39 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии - 1947); 15 человек выздоровели (всего - 1082). Пять пациентов из общего числа болеющих находятся на ИВЛ, уточняет штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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