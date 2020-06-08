В Тюменской области умер еще один пациент с коронавирусом

"Несмотря на все усилия врачей, скончался мужчина, 71 год, с тяжелым хроническим сопутствующим заболеванием. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 12 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.