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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T11:49
https://ria.ru/20200608/1572617793.html
Препарат для лечения осложнений COVID-19 поступит в больницы летом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572525186_0:0:3082:1734_1036x0_80_0_0_c50fa113f795ede9785a890967689df3.jpg
РИА Новости

Препарат для лечения осложнений COVID-19 поступит в больницы летом

11:49 08.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Препарат для лечения осложнений COVID-19 левилимаб (торговое наименование "Илсира") биотехнологической компании Biocad поступит во все российские больницы летом, говорится в сообщении Biocad со ссылкой на первого замглавы Минпромторга Сергея Цыба.
"Уже этим летом левилимаб поступит в распоряжение врачей ЛПУ (лечебно-профилактические учреждения - ред.) по всей стране", - цитирует компания Цыба.
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Препарат 5 июня получил государственную регистрацию в рамках специальной процедуры из-за способности управлять цитокиновым штормом - одним из самых опасных проявлений новой коронавирусной инфекции. Левилимаб был создан при поддержке Минпромторга РФ в рамках госпрограммы по разработке улучшенных аналогов инновационных лекарственных препаратов.
"Снижение смертности среди пациентов, заразившихся COVID-19, является основной задачей этого проекта. Успех ускоренной регистрации и эффективного запуска клинических исследований левилимаба демонстрирует яркий пример партнерства и слаженной работы разработчика, медицинских центров и государственных регуляторов", - прокомментировал Цыб.
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Изначально препарат разрабатывался для лечения ревматоидного артрита. В настоящий момент его клинические исследования третьей фазы продолжаются для подтверждения эффективности лекарства именно при осложнениях коронавирусной инфекции. Это необходимо для получения постоянного регистрационного удостоверения.
Как сообщали в компании 20 мая, к испытаниям подключены 13 медицинских центров, врачи отмечают положительную динамику у пациентов с коронавирусом средней тяжести. По словам гендиректора Biocad Дмитрия Морозова, в организацию доклинических и клинических исследований компания инвестировала порядка 400 миллионов рублей.
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"Теперь мы сможем контролировать развитие осложнений у пациентов с COVID-19, а следовательно, минимизировать последствия вируса для организма. Когда мы уменьшим смертность среди заразившихся коронавирусом, будем считать, что решили первую задачу. Вторая наша цель - защитить с помощью вакцины наших граждан от опасного вируса", - отметил Морозов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияBiocadЗдоровье - ОбществоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
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