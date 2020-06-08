Препарат для лечения осложнений COVID-19 поступит в больницы летом

Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19

Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Препарат для лечения осложнений COVID-19 левилимаб (торговое наименование "Илсира") биотехнологической компании Препарат для лечения осложнений COVID-19 левилимаб (торговое наименование "Илсира") биотехнологической компании Biocad поступит во все российские больницы летом, говорится в сообщении Biocad со ссылкой на первого замглавы Минпромторга Сергея Цыба.

"Уже этим летом левилимаб поступит в распоряжение врачей ЛПУ (лечебно-профилактические учреждения - ред.) по всей стране", - цитирует компания Цыба.

Препарат 5 июня получил государственную регистрацию в рамках специальной процедуры из-за способности управлять цитокиновым штормом - одним из самых опасных проявлений новой коронавирусной инфекции. Левилимаб был создан при поддержке Минпромторга РФ в рамках госпрограммы по разработке улучшенных аналогов инновационных лекарственных препаратов.

"Снижение смертности среди пациентов, заразившихся COVID-19, является основной задачей этого проекта. Успех ускоренной регистрации и эффективного запуска клинических исследований левилимаба демонстрирует яркий пример партнерства и слаженной работы разработчика, медицинских центров и государственных регуляторов", - прокомментировал Цыб.

Изначально препарат разрабатывался для лечения ревматоидного артрита. В настоящий момент его клинические исследования третьей фазы продолжаются для подтверждения эффективности лекарства именно при осложнениях коронавирусной инфекции. Это необходимо для получения постоянного регистрационного удостоверения.

Как сообщали в компании 20 мая, к испытаниям подключены 13 медицинских центров, врачи отмечают положительную динамику у пациентов с коронавирусом средней тяжести. По словам гендиректора Biocad Дмитрия Морозова, в организацию доклинических и клинических исследований компания инвестировала порядка 400 миллионов рублей.

"Теперь мы сможем контролировать развитие осложнений у пациентов с COVID-19, а следовательно, минимизировать последствия вируса для организма. Когда мы уменьшим смертность среди заразившихся коронавирусом, будем считать, что решили первую задачу. Вторая наша цель - защитить с помощью вакцины наших граждан от опасного вируса", - отметил Морозов.