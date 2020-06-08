Житель Приморья на охоте застрелил человека, приняв его за зверя

"В тот же день в правоохранительные органы явился 42-летний мужчина и сообщил, что во время охоты был в поисках добычи и, увидев силуэт животного, выстрелил из ружья в сторону животного. Мужчина подумал, что не попал в цель, и покинул место охоты. На следующий день ему стало известно о смерти потерпевшего", - отмечают следователи.