Житель Приморья на охоте застрелил человека, приняв его за зверя

ВЛАДИВОСТОК, 8 июн – РИА Новости. Житель Приморья подозревается в том, что на охоте случайно застрелил человека, приняв его за зверя, сообщает региональное СУСК РФ.
"Шестого июня 2020 года на придомовой территории дома по улице Партизанская в селе Данильченково Лазовского района обнаружено тело 30-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы. В ходе следствия установлено, что мужчина стал жертвой неосторожного преступления во время охоты. Тело мужчины перевез с места происшествия родственник", - говорится в сообщении.
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Следователи возбудили дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
"В тот же день в правоохранительные органы явился 42-летний мужчина и сообщил, что во время охоты был в поисках добычи и, увидев силуэт животного, выстрелил из ружья в сторону животного. Мужчина подумал, что не попал в цель, и покинул место охоты. На следующий день ему стало известно о смерти потерпевшего", - отмечают следователи.
Место происшествия осмотрено, у подозреваемого изъято ружье, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. С подозреваемого взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.
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