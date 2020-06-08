В Свердловской области умерли два пациента с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусом скончались за сутки в Свердловской области, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 43", - говорится в сообщении.
За сутки в Свердловской области выявлено еще 249 случаев COVID-19.
Специалистами лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" диагноз подтвержден у жителей Екатеринбурга, Белоярского городского округа, Березовского, Лесного, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Качканара, Среднеуральска, Невьянска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды, Серова, Талицкого и Шалинского городских округов.
Всего в Свердловской области зарегистрированы 7668 случаев COVID-19, уточняет штаб.
Состояние 85 госпитализированных оценивается как тяжелое, 75 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 33 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 651. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
За сутки в регионе выписаны 34 человека. Всего уральские врачи вылечили 3273 пациента, отмечает штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.