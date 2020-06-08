Мишустин: плана действий в экономике дорабатывается с учетом предложений

"Сейчас он (план) дорабатывается с учётом решений, принимаемых на отраслевых совещаниях у президента. Прошу Андрея Рэмовича Белоусова (первый вице-премьер) и Максима Геннадьевича Решетникова (глава Минэкономразвития) при доработке плана провести серию встреч с представителями предпринимательского и экспертного сообщества, а также учесть позиции Совета Федерации и Государственной Думы", - заявил Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.