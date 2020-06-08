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Мишустин: плана действий в экономике дорабатывается с учетом предложений
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РИА Новости

Мишустин: плана действий в экономике дорабатывается с учетом предложений

11:46 08.06.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин проводит заседание правительства РФ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проводит заседание правительства РФ
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Национальный план действий в экономике, подготовленный правительством, сейчас дорабатывается с учетом результатов отраслевых совещаний у президента РФ, также будет учтена позиция парламента, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.
"Сейчас он (план) дорабатывается с учётом решений, принимаемых на отраслевых совещаниях у президента. Прошу Андрея Рэмовича Белоусова (первый вице-премьер) и Максима Геннадьевича Решетникова (глава Минэкономразвития) при доработке плана провести серию встреч с представителями предпринимательского и экспертного сообщества, а также учесть позиции Совета Федерации и Государственной Думы", - заявил Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.
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