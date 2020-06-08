В Норильске оценили ситуацию на месте разлива топлива

КРАСНОЯРСК, 8 июн - РИА Новости. Глубина проникновения нефтепродуктов в почву на месте разлива в Глубина проникновения нефтепродуктов в почву на месте разлива в Норильске , по предварительным данным экспертов, составляет не менее 2-5 сантиметров, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края со ссылкой на экспертов.

В сформированную по поручению губернатора Александра Усса группу экспертов включены представители Института экологии и географии СФУ , Института фундаментальной биологии и биотехнологии, а также государственных органов власти.

"По результатам исследования проб территория загрязнения охватывает поймы ручья Безымянного, рек Далдыкан и Амбарная. Глубина проникновения нефтепродуктов в почву предварительно составляет не менее 2-5 см. Визуально площадь загрязнения пойменных почв составляет не менее 5 квадратных километров. Пробы пойменных почв и донных отложений исследуются специалистами", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что за прошедшую неделю были обследованы долины ручья Безымянного, находящегося в непосредственной близости от площадки ТЭЦ-3, реки Далдыкан и Амбарная, озеро Пясино и исток реки Пясины. Программа наблюдений сформирована до октября – инспекторы будут выезжать на место еженедельно.

Ранее в понедельник МЧС сообщило, что специалисты собрали около 17 тысяч кубометров загрязненного в Норильске грунта.