В Норильске оценили ситуацию на месте разлива топлива

КРАСНОЯРСК, 8 июн - РИА Новости. Глубина проникновения нефтепродуктов в почву на месте разлива в Норильске, по предварительным данным экспертов, составляет не менее 2-5 сантиметров, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края со ссылкой на экспертов.
В сформированную по поручению губернатора Александра Усса группу экспертов включены представители Института экологии и географии СФУ, Института фундаментальной биологии и биотехнологии, а также государственных органов власти.
"По результатам исследования проб территория загрязнения охватывает поймы ручья Безымянного, рек Далдыкан и Амбарная. Глубина проникновения нефтепродуктов в почву предварительно составляет не менее 2-5 см. Визуально площадь загрязнения пойменных почв составляет не менее 5 квадратных километров. Пробы пойменных почв и донных отложений исследуются специалистами", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что за прошедшую неделю были обследованы долины ручья Безымянного, находящегося в непосредственной близости от площадки ТЭЦ-3, реки Далдыкан и Амбарная, озеро Пясино и исток реки Пясины. Программа наблюдений сформирована до октября – инспекторы будут выезжать на место еженедельно.
Ранее в понедельник МЧС сообщило, что специалисты собрали около 17 тысяч кубометров загрязненного в Норильске грунта.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения в результате резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.