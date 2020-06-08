Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-08T11:45
https://ria.ru/20200608/1572617457.html
В Норильске оценили ситуацию на месте разлива топлива
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572403750_0:75:800:525_1036x0_80_0_0_6097948cdec0cc1f51a6c3363d26d761.jpg
РИА Новости

В Норильске оценили ситуацию на месте разлива топлива

11:45 08.06.2020
374
Место разлива топлива в Норильске
Место разлива топлива в Норильске
Место разлива топлива в Норильске
КРАСНОЯРСК, 8 июн - РИА Новости. Глубина проникновения нефтепродуктов в почву на месте разлива в Норильске, по предварительным данным экспертов, составляет не менее 2-5 сантиметров, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края со ссылкой на экспертов.
В сформированную по поручению губернатора Александра Усса группу экспертов включены представители Института экологии и географии СФУ, Института фундаментальной биологии и биотехнологии, а также государственных органов власти.
"По результатам исследования проб территория загрязнения охватывает поймы ручья Безымянного, рек Далдыкан и Амбарная. Глубина проникновения нефтепродуктов в почву предварительно составляет не менее 2-5 см. Визуально площадь загрязнения пойменных почв составляет не менее 5 квадратных километров. Пробы пойменных почв и донных отложений исследуются специалистами", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что за прошедшую неделю были обследованы долины ручья Безымянного, находящегося в непосредственной близости от площадки ТЭЦ-3, реки Далдыкан и Амбарная, озеро Пясино и исток реки Пясины. Программа наблюдений сформирована до октября – инспекторы будут выезжать на место еженедельно.
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Вчера, 11:38Распространение нового коронавируса
Все участники ликвидации аварии в Норильске сдают тест на коронавирус
Ранее в понедельник МЧС сообщило, что специалисты собрали около 17 тысяч кубометров загрязненного в Норильске грунта.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения в результате резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
Вчера, 11:36
В Норильске вертолеты доставляют емкости для сбора разлившегося топлива
000110
Обсудить 0
Разлив дизельного топлива в НорильскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сибирский федеральный университетАлександр УссКрасноярский крайНорильскПроисшествия
Рекомендуем
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
В Норильске вертолеты доставляют емкости для сбора разлившегося топлива
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
В Норильске установили 18 боновых заграждений для сбора топлива
Выпуск белухи из китовой тюрьмы в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае
Ученые рассказали о судьбе косаток и белух из "китовой тюрьмы"
Вечный огонь
Жителей Петербурга будут судить за приготовление шашлыка на Вечном огне
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проводит заседание правительства РФ
Мишустин: плана действий в экономике дорабатывается с учетом предложений
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
Песков: ЧП в Норильске не повлияет на планы по освоению Арктики
Сотрудник полиции
Полиция пресекла групповую драку с участием иностранцев под Петербургом
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
В Литве число случаев COVID-19 выросло до 1720
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19
Препарат для лечения осложнений COVID-19 поступит в больницы летом
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Все участники ликвидации аварии в Норильске сдают тест на коронавирус
Охотник
Житель Приморья на охоте застрелил человека, приняв его за зверя
Машина скорой помощи
В Свердловской области умерли два пациента с коронавирусом
Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
В Норильск привезли 64 цистерны для сбора топлива
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
На месте ЧП в Норильске ПДК вредных веществ в воде превышены в 60 раз
Самолеты в аэропорту Мумбаи
Внутренние перелеты подешевели почти во всех странах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:02Хабаровские ТСО задолжали за газ 640 миллионов рублей
06:55ВВП Казахстана в январе-мае снизился на 1,7%
06:54В сирийском поселке вновь открылись три христианские церкви
06:48В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического ливня"
06:42Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
06:39Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
06:37КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
06:31В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
06:27В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
06:18В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток
06:13На реке Амбарная выявили загрязнение воды нефтепродуктами за бонами
06:11"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
06:09В шести российских регионах дожди могут привести к потопам на этой неделе
06:06МЧС предлагает увеличить территории пляжей в регионах к купальному сезону
06:05Счетная палата нашла недостатки при осуществлении таможенных операций
05:58У жителя Приморья изъяли свыше десяти килограммов марихуаны
05:55Шеф полиции Портленда передала свою должность афроамериканцу
05:53Звезды "Матрицы" рассказали, почему согласились играть в сиквеле
05:51Ученые прогнозируют природные пожары летом на границе России и Казахстана
05:47На Сахалине перенесли суд по иску губернатора к мэру Охинского района
Лента новостейМолния