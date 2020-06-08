Великий ас: 100 лет со дня рождения Ивана Кожедуба

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Иван Кожедуб был признан самым результативным летчиком-асом времен антигитлеровской коалиции. На его счету 64 сбитых вражеских самолета. Всего за годы Второй мировой войны прославленный летчик-истребитель был трижды удостоен самой высокой награды: Героя Советского Союза.