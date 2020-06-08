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2020-06-08T11:47
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Великий ас: 100 лет со дня рождения Ивана Кожедуба
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РИА Новости
Великий ас: 100 лет со дня рождения Ивана Кожедуба
Иван Кожедуб был признан самым результативным летчиком-асом времен антигитлеровской коалиции. На его счету 64 сбитых вражеских самолета. Всего за годы Второй мировой войны прославленный летчик-истребитель был трижды удостоен самой высокой награды: Героя Советского Союза.
2020-06-08T11:46
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=15326152&type=mp4
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Великий ас: 100 лет со дня рождения Ивана Кожедуба

11:46 08.06.2020 (обновлено: 11:47 08.06.2020)
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Иван Кожедуб был признан самым результативным летчиком-асом времен антигитлеровской коалиции. На его счету 64 сбитых вражеских самолета. Всего за годы Второй мировой войны прославленный летчик-истребитель был трижды удостоен самой высокой награды: Героя Советского Союза.
Иван Кожедуб совершил 330 боевых вылетов и провел 120 боев в воздухе. При этом немцы не смогли сбить его ни разу.
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Иван КожедубВидео
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