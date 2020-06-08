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2020-06-08T11:44
https://ria.ru/20200608/1572617381.html
В больнице хабаровского поселка Чегдомын произошла вспышка COVID-19
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РИА Новости

В больнице хабаровского поселка Чегдомын произошла вспышка COVID-19

11:44 08.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в защитном костюме
Медицинский работник в защитном костюме
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в защитном костюме. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 8 июн – РИА Новости. Вспышка коронавируса произошла в больнице поселка Чегдомын Хабаровского края, 11 заболевших санавиацией доставлены в Хабаровск, сообщил на заседании краевого оперативного штаба министр здравоохранения региона Александр Витько.
Поселок Чегдомын является административным центром Верхнебуреинского района края, в нем проживают около 11,6 тысячи человек.
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"Мы вывезли сегодня 11 человек, я решил, что там никого оставлять не надо в очаге", - сказал Витько.
Как сообщила управляющая делами администрации района Ирина Феофанова, терапевтическое отделение, где обнаружили инфекцию, закрыто на карантин со 2 июня. На тот момент там находилось 20 пациентов и 15 медицинских сотрудников. В свою очередь представитель больницы сообщила, что инфекция подтверждена у одного пациента и четырех сотрудников больницы. Тесты взяли еще у 65 медработников больницы, анализы отправлены в лаборатории Хабаровска.
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"Глава района в больнице. Главный врач на самоизоляции. Плановая госпитализация не ведется, рецепты выписываются дистанционно. Что вы там натворили? Это чисто вина руководства, разгильдяйство, полное непонимание процессов", - заявил на заседании штаба губернатор Сергей Фургал.
Как пояснили журналистам в пресс-службе правительства края, у 11 человек, доставленных санавиацией в Хабаровск, пневмония, результатов тестов на инфекцию у них пока нет. "В больнице в Чегдомыне на данный момент находятся семь человек с подтвержденным COVID-19, это два пациента и пять врачей", - отметил представитель пресс-службы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВерхнебуреинский районХабаровскХабаровский край
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