В больнице хабаровского поселка Чегдомын произошла вспышка COVID-19

ХАБАРОВСК, 8 июн – РИА Новости. Вспышка коронавируса произошла в больнице поселка Чегдомын Вспышка коронавируса произошла в больнице поселка Чегдомын Хабаровского края , 11 заболевших санавиацией доставлены в Хабаровск , сообщил на заседании краевого оперативного штаба министр здравоохранения региона Александр Витько

Поселок Чегдомын является административным центром Верхнебуреинского района края, в нем проживают около 11,6 тысячи человек.

"Мы вывезли сегодня 11 человек, я решил, что там никого оставлять не надо в очаге", - сказал Витько.

Как сообщила управляющая делами администрации района Ирина Феофанова, терапевтическое отделение, где обнаружили инфекцию, закрыто на карантин со 2 июня. На тот момент там находилось 20 пациентов и 15 медицинских сотрудников. В свою очередь представитель больницы сообщила, что инфекция подтверждена у одного пациента и четырех сотрудников больницы. Тесты взяли еще у 65 медработников больницы, анализы отправлены в лаборатории Хабаровска.

"Глава района в больнице. Главный врач на самоизоляции. Плановая госпитализация не ведется, рецепты выписываются дистанционно. Что вы там натворили? Это чисто вина руководства, разгильдяйство, полное непонимание процессов", - заявил на заседании штаба губернатор Сергей Фургал

Как пояснили журналистам в пресс-службе правительства края, у 11 человек, доставленных санавиацией в Хабаровск, пневмония, результатов тестов на инфекцию у них пока нет. "В больнице в Чегдомыне на данный момент находятся семь человек с подтвержденным COVID-19, это два пациента и пять врачей", - отметил представитель пресс-службы.