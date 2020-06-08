Умер настоятель московского храма, болевший COVID-19

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Протоиерей Михаил Васильев, настоятель столичного храма Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей Слободе, скончался от осложнений, вызванных COVID-19, сообщила в понедельник в Telegram-канале рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
"Восьмого июня 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей Слободе протоиерей Михаил Васильев", — говорится в сообщении.
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