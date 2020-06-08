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Религия и мировоззрение
2020-06-08T12:38
https://ria.ru/20200608/1572617202.html
Умер настоятель московского храма, болевший COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572616930_0:86:501:367_1036x0_80_0_0_4b09ad379bcd8cb2a183f1646924b249.jpg
РИА Новости

Умер настоятель московского храма, болевший COVID-19

11:40 08.06.2020 (обновлено: 12:38 08.06.2020)
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© Фото : сайт храма Успения Пресвятой БогородицыНастоятель храма Успения Пресвятой Богородицы протоиерей Михаил Васильев
Настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы протоиерей Михаил Васильев
© Фото : сайт храма Успения Пресвятой Богородицы
Настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы протоиерей Михаил Васильев. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Протоиерей Михаил Васильев, настоятель столичного храма Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей Слободе, скончался от осложнений, вызванных COVID-19, сообщила в понедельник в Telegram-канале рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
"Восьмого июня 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей Слободе протоиерей Михаил Васильев", — говорится в сообщении.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Религия и мировоззрениеРелигияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМосква
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