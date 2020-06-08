Умер настоятель московского храма, болевший COVID-19

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Протоиерей Михаил Васильев, настоятель столичного храма Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей Слободе, скончался от осложнений, вызванных COVID-19, сообщила в понедельник в Telegram-канале рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.