Мишустин поручил проработать вопросы по проведению курортного сезона

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Ростуризму и главам регионов оперативно проработать все оставшиеся вопросы, связанные с проведением туристического сезона.
"Поручаю Ростуризму совместно с главами субъектов РФ оперативно проработать все оставшиеся вопросы по проведению курортного сезона и оказать содействие в приеме гостей", - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ о передаче Ростуризма от министерства экономического развития в прямое подчинение правительству, агентству передаются функции надзора за туроператорами.