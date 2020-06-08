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Мишустин поручил проработать вопросы по проведению курортного сезона
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РИА Новости

Мишустин поручил проработать вопросы по проведению курортного сезона

11:40 08.06.2020 (обновлено: 12:13 08.06.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Ростуризму и главам регионов оперативно проработать все оставшиеся вопросы, связанные с проведением туристического сезона.
"Поручаю Ростуризму совместно с главами субъектов РФ оперативно проработать все оставшиеся вопросы по проведению курортного сезона и оказать содействие в приеме гостей", - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ о передаче Ростуризма от министерства экономического развития в прямое подчинение правительству, агентству передаются функции надзора за туроператорами.
Председатель правительства России Михаил Мишустин
Вчера, 11:09Туризм
Мишустин заявил о подготовке к открытию туристического сезона
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Михаил МишустинФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Общество
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