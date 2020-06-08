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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T11:59
https://ria.ru/20200608/1572617086.html
Все участники ликвидации аварии в Норильске сдают тест на коронавирус
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

Все участники ликвидации аварии в Норильске сдают тест на коронавирус

11:38 08.06.2020 (обновлено: 11:59 08.06.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Все участники ликвидации последствий аварии на месте разлива дизельного топлива в Норильске, в том числе спасатели МЧС, сдают анализы на выявление коронавирусной инфекции, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МЧС России.
"В целях обеспечения безопасности личного состава МЧС России и всех задействованных в последствии ликвидации аварии министерством здравоохранения Красноярского края берутся анализы на выявление COVID", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, всего к работам на месте от ЧС привлечено 495 человек и 222 единицы техники. Работа личного состава группировки организована в круглосуточно в две смены.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения в результате резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаРазлив дизельного топлива в НорильскеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
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