Все участники ликвидации аварии в Норильске сдают тест на коронавирус

По данным МЧС, всего к работам на месте от ЧС привлечено 495 человек и 222 единицы техники. Работа личного состава группировки организована в круглосуточно в две смены.

Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения в результате резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.