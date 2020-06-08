В ВС Украины выявили новый случай COVID-19

КИЕВ, 8 июн – РИА Новости. Один новый случай заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в Вооруженных силах Украины, всего болеют 142 человека, выздоровели 143, сообщил в понедельник пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.
"За прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Работник ВС Украины Днепропетровской области находится на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
По данным медслужбы, по состоянию на утро понедельника в ВС Украины болеют 142 человека, всего за время пандемии выздоровели 143 человека, зафиксировано четыре летальных случая. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 618 человек.
Также командование медицинских сил ВСУ уточнило информацию по статистике за 6 июня. По новым данным, тогда за сутки было выявлено семь случаев заражения COVID-19, а не шесть, как сообщалось ранее.
По последним данным Минздрава, число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 за сутки на Украине выросло на 463, до 27462 человек, умерли еще девять человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,7 миллиона случаев заражения, более 397 тысяч человек скончались.