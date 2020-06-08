В ВС Украины выявили новый случай COVID-19

"За прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Работник ВС Украины Днепропетровской области находится на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

Также командование медицинских сил ВСУ уточнило информацию по статистике за 6 июня. По новым данным, тогда за сутки было выявлено семь случаев заражения COVID-19, а не шесть, как сообщалось ранее.