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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T11:36
https://ria.ru/20200608/1572616852.html
В ВС Украины выявили новый случай COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/156048/05/1560480551_53:194:1130:800_1036x0_80_0_0_c661f0495ec82b770cc1dbffb8f9f7fd.jpg
РИА Новости

В ВС Украины выявили новый случай COVID-19

11:36 08.06.2020
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© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
КИЕВ, 8 июн – РИА Новости. Один новый случай заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в Вооруженных силах Украины, всего болеют 142 человека, выздоровели 143, сообщил в понедельник пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.

"За прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Работник ВС Украины Днепропетровской области находится на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

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По данным медслужбы, по состоянию на утро понедельника в ВС Украины болеют 142 человека, всего за время пандемии выздоровели 143 человека, зафиксировано четыре летальных случая. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 618 человек.
Также командование медицинских сил ВСУ уточнило информацию по статистике за 6 июня. По новым данным, тогда за сутки было выявлено семь случаев заражения COVID-19, а не шесть, как сообщалось ранее.
По последним данным Минздрава, число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 за сутки на Украине выросло на 463, до 27462 человек, умерли еще девять человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,7 миллиона случаев заражения, более 397 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Вооруженные силы УкраиныВОЗУкраинаВ мире
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