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Путин отметил потенциал развития и широкий спектр возможностей Карелии
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РИА Новости

Путин отметил потенциал развития и широкий спектр возможностей Карелии

11:35 08.06.2020
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© Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Карелии со 100-летием республики, отметив потенциал развития и широкий спектр возможностей региона, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас со 100-летием Республики Карелия. Этот юбилей – значимая дата и настоящий праздник для всех, кто искренне любит родной край, гордится его историей, уникальными природными богатствами, самобытными традициями и обычаями живущих здесь народов. За прошедшее время благодаря многим поколениям ваших земляков в республике были построены новые города и поселки, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, созданы лесопромышленный и горнопромышленный комплексы", - говорится в телеграмме.
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Путин также выразил особые слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны – фронтовикам, партизанам, подпольщикам, труженикам тыла, всем, кто защищал Отчизну от врага, а после войны самоотверженно восстанавливал страну.
"Сегодня Карелия обладает серьезным потенциалом развития, широким спектром возможностей для привлечения крупных инвестиций в приоритетные отрасли экономики, социальную и туристическую сферы. Важно уделять неустанное внимание повышению качества жизни людей, заботиться о сохранении уникального культурного, духовного наследия региона", - добавляется в телеграмме.
Российский президент выразил уверенность, что инициатива, энергия и целеустремленность помогут жителям региона в решении масштабных, востребованных временем задач на благо Карелии и всей России. Он пожелал жителям республики успехов и всего наилучшего.
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