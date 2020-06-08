Путин отметил потенциал развития и широкий спектр возможностей Карелии

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин поздравил жителей Карелии со 100-летием республики, отметив потенциал развития и широкий спектр возможностей региона, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Поздравляю вас со 100-летием Республики Карелия . Этот юбилей – значимая дата и настоящий праздник для всех, кто искренне любит родной край, гордится его историей, уникальными природными богатствами, самобытными традициями и обычаями живущих здесь народов. За прошедшее время благодаря многим поколениям ваших земляков в республике были построены новые города и поселки, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, созданы лесопромышленный и горнопромышленный комплексы", - говорится в телеграмме.

Путин также выразил особые слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны – фронтовикам, партизанам, подпольщикам, труженикам тыла, всем, кто защищал Отчизну от врага, а после войны самоотверженно восстанавливал страну.

"Сегодня Карелия обладает серьезным потенциалом развития, широким спектром возможностей для привлечения крупных инвестиций в приоритетные отрасли экономики, социальную и туристическую сферы. Важно уделять неустанное внимание повышению качества жизни людей, заботиться о сохранении уникального культурного, духовного наследия региона", - добавляется в телеграмме.