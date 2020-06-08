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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T11:33
https://ria.ru/20200608/1572616631.html
В Ингушетии более 20 пациентов с COVID-19 находятся в реанимации
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В Ингушетии более 20 пациентов с COVID-19 находятся в реанимации

11:33 08.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 8 июн – РИА Новости. Более 20 пациентов с коронавирусом в Ингушетии находятся в реанимации, шестеро из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 2342 случая заражения коронавирусом, скончался 61 человек, в том числе муфтий республики.
"Всего госпитализировано 430 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 198, из них 22 пациента находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая шестерых человек, подключенных к аппаратам ИВЛ", - говорится в сообщении.
По данным штаба, в республике по результатам исследований выявлены 2368 случаев коронавируса, за сутки – 26. Выздоровели 1512 человек.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 5239 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 815 человек, в том числе на амбулаторном лечении - 529.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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