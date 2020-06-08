В Ингушетии более 20 пациентов с COVID-19 находятся в реанимации

НАЛЬЧИК, 8 июн – РИА Новости. Более 20 пациентов с Более 20 пациентов с коронавирусом Ингушетии находятся в реанимации, шестеро из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 2342 случая заражения коронавирусом, скончался 61 человек, в том числе муфтий республики.

"Всего госпитализировано 430 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 198, из них 22 пациента находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая шестерых человек, подключенных к аппаратам ИВЛ", - говорится в сообщении.

По данным штаба, в республике по результатам исследований выявлены 2368 случаев коронавируса, за сутки – 26. Выздоровели 1512 человек.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 5239 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 815 человек, в том числе на амбулаторном лечении - 529.