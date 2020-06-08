В Польше число случаев COVID-19 выросло до 26 780

Горожане на улице в Варшаве. Архивное фото

Горожане на улице в Варшаве

ВАРШАВА, 8 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Число выявленных случаев коронавируса в Польше увеличилось до 26 780, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, за отчетный период - с вечера воскресенья до утра понедельника - лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 219 человек. Общее количество выявленных случаев составило 26 780.

За тот же период от коронавируса скончались четыре человека. Общее число летальных случаев составило 1161.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии . Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1881 человек, 82921 находятся на карантине, 12 998 выздоровели.

С марта в Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции действует режим эпидемии.