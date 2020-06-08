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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T11:31
https://ria.ru/20200608/1572616465.html
В Польше число случаев COVID-19 выросло до 26 780
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572231241_0:331:3052:2048_1036x0_80_0_0_a3fdd4d792445886679abdc5fec5750c.jpg
РИА Новости

В Польше число случаев COVID-19 выросло до 26 780

11:31 08.06.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийГорожане на улице в Варшаве
Горожане на улице в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Горожане на улице в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 8 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Польше увеличилось до 26 780, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за отчетный период - с вечера воскресенья до утра понедельника - лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 219 человек. Общее количество выявленных случаев составило 26 780.
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За тот же период от коронавируса скончались четыре человека. Общее число летальных случаев составило 1161.
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1881 человек, 82921 находятся на карантине, 12 998 выздоровели.
С марта в Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции действует режим эпидемии.
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