В Алтайском крае более 240 медработников заразились коронавирусом

"На сегодня более 240 медицинских работников (это и государственные, и частные формы собственности) инфицированы. Часть из этого количества - бессимптомно протекает заболевание, часть из них получает лечение, в том числе зарегистрированы случаи и тяжелого течения заболевания", - заявил на пресс-конференции Попов.

Министр добавил, что на прошлой неделе также был зарегистрирован факт смерти врача в регионе. "Это еще раз говорит о том, что это серьезное заболевание, и по-простому к нему относиться нельзя", - резюмировал он.

Министр здравоохранения края уточнил, что такое число заразившихся медиков связано и с высоким охватом тестирования в регионе. Так, специалисты из группы повышенного риска сдают анализы на коронавирус раз в неделю.

За последние сутки в Алтайском крае выявлен 71 новый заболевший коронавирусом, смертельных случаев не зарегистрировано. Общее число инфицированных достигло 2390 человек, выздоровело за весь период 1026 пациентов.