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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T11:30
https://ria.ru/20200608/1572616376.html
В Алтайском крае более 240 медработников заразились коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Алтайском крае более 240 медработников заразились коронавирусом

11:30 08.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
БАРНАУЛ, 8 июн - РИА Новости. Более 240 медиков заразились коронавирусом с начала пандемии в Алтайском крае, сообщил журналистам глава регионального минздрава Дмитрий Попов.
"На сегодня более 240 медицинских работников (это и государственные, и частные формы собственности) инфицированы. Часть из этого количества - бессимптомно протекает заболевание, часть из них получает лечение, в том числе зарегистрированы случаи и тяжелого течения заболевания", - заявил на пресс-конференции Попов.
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Министр добавил, что на прошлой неделе также был зарегистрирован факт смерти врача в регионе. "Это еще раз говорит о том, что это серьезное заболевание, и по-простому к нему относиться нельзя", - резюмировал он.
Министр здравоохранения края уточнил, что такое число заразившихся медиков связано и с высоким охватом тестирования в регионе. Так, специалисты из группы повышенного риска сдают анализы на коронавирус раз в неделю.
За последние сутки в Алтайском крае выявлен 71 новый заболевший коронавирусом, смертельных случаев не зарегистрировано. Общее число инфицированных достигло 2390 человек, выздоровело за весь период 1026 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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