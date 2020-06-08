В КБР число излечившихся от коронавируса достигло 1649

Ранее сообщалось, что в КБР скончался 31 пациент с коронавирусом, в том числе одна медсестра.

"За сутки выявлено 76 новых случаев заражения коронавирусом, всего 3424 подтвержденных случая. Выздоровели за сутки 24 пациента, всего выздоровевших – 1649", - говорится в сообщении.

По информации штаба, в госпиталях в республике находится 1051 человек, из которых 62 больных – в реанимации. Кроме того, амбулаторно лечатся 754 человека. Дома под медицинским наблюдением находится 2195 человек, имевших контакты с зараженными людьми.