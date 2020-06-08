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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T11:27
https://ria.ru/20200608/1572616254.html
В КБР число излечившихся от коронавируса достигло 1649
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

В КБР число излечившихся от коронавируса достигло 1649

11:27 08.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 8 июн – РИА Новости. Почти 50% заразившихся коронавирусом в Кабардино-Балкарии уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба.
Ранее сообщалось, что в КБР скончался 31 пациент с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
"За сутки выявлено 76 новых случаев заражения коронавирусом, всего 3424 подтвержденных случая. Выздоровели за сутки 24 пациента, всего выздоровевших – 1649", - говорится в сообщении.
По информации штаба, в госпиталях в республике находится 1051 человек, из которых 62 больных – в реанимации. Кроме того, амбулаторно лечатся 754 человека. Дома под медицинским наблюдением находится 2195 человек, имевших контакты с зараженными людьми.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКабардино-Балкарская Республика (КБР)Здоровье - Общество
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