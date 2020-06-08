Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-08T11:25
https://ria.ru/20200608/1572616191.html
Госдума планирует 22 июля заслушать отчет правительства за 2019 год
https://cdn23.img.ria.ru/images/156062/07/1560620770_0:0:2507:1410_1036x0_80_0_0_829bb5eabbacbdb9851d48af8f3e6b68.jpg
РИА Новости

Госдума планирует 22 июля заслушать отчет правительства за 2019 год

11:25 08.06.2020
126
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Государственная дума может на заседании 22 июля заслушать отчет о работе правительства РФ за прошлый год, соответствующее предложение будет рассмотрено в понедельник на заседании Совета нижней палаты.
Ранее отчет правительства в Госдуме был запланирован на 15 апреля, но был перенесен на более поздний срок.
"Комитет (Госдумы по контролю и регламенту - ред.) предлагает... заслушать на заседании Государственной думы 22 июля 2020 года ежегодный отчет правительства Российской Федерации о результатах его деятельности за 2019 год", - говорится в повестке заседания Совета, опубликованной в думской электронной базе данных.
Согласно документу, думским фракциям будет необходимо до 29 июня представить вопросы о работе кабмина за прошлый год в комитет Думы по регламенту. Кроме того, руководителям фракций предложено до отчета правительства провести встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
5 июня, 12:23
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
101003
Обсудить 0
Госдума РФПравительство РФОбществоЭкономика
Рекомендуем
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проводит заседание правительства РФ
Мишустин: плана действий в экономике дорабатывается с учетом предложений
Комплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра
Комиссия МГД рекомендовала принять проект об электронном голосовании
Дмитрий Чернышенко
Минздрав подготовит предложения по балансировке здравоохранения регионов
Пустая больничная палата
В России за сутки 3957 человек выздоровели от COVID-19
Бронеавтомобили Тигр-М на военном параде, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Кремль представит список глав государств, участвующих в параде Победы
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Мишустин поручил проработать вопросы по проведению курортного сезона
Логотип авиакомпании AZUR air
Из Мехико вылетел вывозной рейс с россиянами
Российские рубли
Объем ФНБ за май сократился на 245 миллиардов рублей
Медик в машине скорой помощи
В Ростовской области умер пациент с COVID-19
Молодые люди отдыхают в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Синоптики рассказали, когда в Москву придет прохлада
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил потенциал развития и широкий спектр возможностей Карелии
Вывеска на здании Федеральной налоговой службы в Москве
ФНС разъяснила порядок использования налогового бонуса для самозанятых
Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции
Выплаты за особые условия труда в период пандемии освободили от НДФЛ
Здание Центрального банка РФ
Страховщики могут понести ущерб из-за изменения климата, считают в ЦБ
Президент РФ Владимир Путин
Путин присвоил ряду дипломатов ранг чрезвычайного и полномочного посла
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:02Хабаровские ТСО задолжали за газ 640 миллионов рублей
06:55ВВП Казахстана в январе-мае снизился на 1,7%
06:54В сирийском поселке вновь открылись три христианские церкви
06:48В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического ливня"
06:42Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
06:39Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
06:37КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
06:31В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
06:27В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
06:18В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток
06:13На реке Амбарная выявили загрязнение воды нефтепродуктами за бонами
06:11"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
06:09В шести российских регионах дожди могут привести к потопам на этой неделе
06:06МЧС предлагает увеличить территории пляжей в регионах к купальному сезону
06:05Счетная палата нашла недостатки при осуществлении таможенных операций
05:58У жителя Приморья изъяли свыше десяти килограммов марихуаны
05:55Шеф полиции Портленда передала свою должность афроамериканцу
05:53Звезды "Матрицы" рассказали, почему согласились играть в сиквеле
05:51Ученые прогнозируют природные пожары летом на границе России и Казахстана
05:47На Сахалине перенесли суд по иску губернатора к мэру Охинского района
Лента новостейМолния