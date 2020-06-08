Госдума планирует 22 июля заслушать отчет правительства за 2019 год

"Комитет (Госдумы по контролю и регламенту - ред.) предлагает... заслушать на заседании Государственной думы 22 июля 2020 года ежегодный отчет правительства Российской Федерации о результатах его деятельности за 2019 год", - говорится в повестке заседания Совета, опубликованной в думской электронной базе данных.