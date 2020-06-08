Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-08T11:25
https://ria.ru/20200608/1572616151.html
Синоптики рассказали, когда в Москву придет прохлада
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572612089_0:223:3121:1979_1036x0_80_0_0_86e11837c734bb6e1c03329249926160.jpg
РИА Новости

Синоптики рассказали, когда в Москву придет прохлада

11:25 08.06.2020
3150
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМолодые люди отдыхают в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Молодые люди отдыхают в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Молодые люди отдыхают в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Жара в Москве спадет ближе к праздничным выходным, в субботу температура опустится до плюс 17-22 градусов, а дожди усилятся, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Ранее синоптик сообщила РИА Новости, что всю рабочую неделю в столице будет держаться жаркая погода с температурой плюс 25-27 градусов, кратковременными дождями с грозами.
"Характер погоды, скорее всего, изменится 12 числа ближе к вечеру, потому что к столичному региону подойдет холодный атмосферный фронт, и поэтому начиная с 13 числа у нас уже жара спадет. Прохождение холодного фронта, конечно, будет сопровождаться более сильными грозовыми дождями. К 13 числу температура понизится в ночные часы - 12-17, дневная 17-22 ", - сказала Позднякова.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
1 июня, 02:17
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
1330306
Обсудить 0
Татьяна ПоздняковаМоскваОбщество
Рекомендуем
Жара в Москве
Синоптики предупредили о 40-градусной жаре на юге России
Молодые люди отдыхают в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Россиянам пообещали неоднородное лето
Люди отдыхают в парке на улице Крупской в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в понедельник
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение
Девушки гуляют в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей на этой неделе
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции
Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon
Пенсионерка из Пермского края добиралась до магазина ползком
Пенсионерка из Пермского края ползком добиралась до магазина
Молодые люди на Крымском мосту в Москве
В Москве с 9 июня отменят пропуска и режим самоизоляции
Актер Михаил Ефремов
"Я его вылечу, у меня денег много": Ефремов рассказал о ДТП в Москве
Люди катаются на велосипедах в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Сроки снятия ограничений в Москве могут изменить
Нефтяная качалка
ОПЕК+Россия заложили бомбу под дешевую американскую нефть
Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице
Дождь в Москве
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
Люди на одной из улиц в Москве
В ВОЗ прокомментировали снятие ограничений в Москве
Последний выпуск Пусть говорят с Юлией Норкиной
Опубликован последний выпуск "Пусть говорят" с участием покойной Норкиной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:02Хабаровские ТСО задолжали за газ 640 миллионов рублей
06:55ВВП Казахстана в январе-мае снизился на 1,7%
06:54В сирийском поселке вновь открылись три христианские церкви
06:48В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического ливня"
06:42Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
06:39Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
06:37КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
06:31В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
06:27В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
06:18В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток
06:13На реке Амбарная выявили загрязнение воды нефтепродуктами за бонами
06:11"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
06:09В шести российских регионах дожди могут привести к потопам на этой неделе
06:06МЧС предлагает увеличить территории пляжей в регионах к купальному сезону
06:05Счетная палата нашла недостатки при осуществлении таможенных операций
05:58У жителя Приморья изъяли свыше десяти килограммов марихуаны
05:55Шеф полиции Портленда передала свою должность афроамериканцу
05:53Звезды "Матрицы" рассказали, почему согласились играть в сиквеле
05:51Ученые прогнозируют природные пожары летом на границе России и Казахстана
05:47На Сахалине перенесли суд по иску губернатора к мэру Охинского района
Лента новостейМолния