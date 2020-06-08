Синоптики рассказали, когда в Москву придет прохлада

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Жара в Москве спадет ближе к праздничным выходным, в субботу температура опустится до плюс 17-22 градусов, а дожди усилятся, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Ранее синоптик сообщила РИА Новости, что всю рабочую неделю в столице будет держаться жаркая погода с температурой плюс 25-27 градусов, кратковременными дождями с грозами.
"Характер погоды, скорее всего, изменится 12 числа ближе к вечеру, потому что к столичному региону подойдет холодный атмосферный фронт, и поэтому начиная с 13 числа у нас уже жара спадет. Прохождение холодного фронта, конечно, будет сопровождаться более сильными грозовыми дождями. К 13 числу температура понизится в ночные часы - 12-17, дневная 17-22 ", - сказала Позднякова.
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