В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса

"В регионе зарегистрировано 137 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования… Среди заболевших 59 контактных лиц, 77 - с неустановленным источником заражения, один - прибывший с другой территории. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 46, с признаками ОРВИ - 64, с бессимптомным течением - 27", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.