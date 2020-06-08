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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T11:23
https://ria.ru/20200608/1572616039.html
В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40860/37/408603734_0:140:3145:1909_1036x0_80_0_0_aef5c882f087b0c25d7a4b16907505e1.jpg
РИА Новости

В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса

11:23 08.06.2020
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© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкСаратов
Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
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Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 8 июн - РИА Новости. Треть вновь выявленных пациентов с коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, общее число заболевших этой инфекцией в регионе увеличилось до 3,9 тысячи человек, сообщил в понедельник областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
"В регионе зарегистрировано 137 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования… Среди заболевших 59 контактных лиц, 77 - с неустановленным источником заражения, один - прибывший с другой территории. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 46, с признаками ОРВИ - 64, с бессимптомным течением - 27", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
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Среди новых заболевших есть один ребенок. Уточняется, что 56 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Саратове, по 19 - в Балашовском и Красноармейском, 11 - в Энгельсском, 10 - в Вольском, девять - в Балаковском, три - в Татищевском (включая ЗАТО поселок Светлый), по два - в Базарно-Карабулакском, Самойловском, Саратовском и Хвалынском, по одному - в Аткарском и Краснопартизанском районах области.
По данным штаба, из 3,9 тысячи зараженных коронавирусом в области выздоровели 1596, в том числе 23 за последние сутки. Всего в области скончались 36 пациентов с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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