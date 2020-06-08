В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса

САРАТОВ, 8 июн - РИА Новости. Треть вновь выявленных пациентов с коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, общее число заболевших этой инфекцией в регионе увеличилось до 3,9 тысячи человек, сообщил в понедельник областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
"В регионе зарегистрировано 137 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования… Среди заболевших 59 контактных лиц, 77 - с неустановленным источником заражения, один - прибывший с другой территории. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 46, с признаками ОРВИ - 64, с бессимптомным течением - 27", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Среди новых заболевших есть один ребенок. Уточняется, что 56 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Саратове, по 19 - в Балашовском и Красноармейском, 11 - в Энгельсском, 10 - в Вольском, девять - в Балаковском, три - в Татищевском (включая ЗАТО поселок Светлый), по два - в Базарно-Карабулакском, Самойловском, Саратовском и Хвалынском, по одному - в Аткарском и Краснопартизанском районах области.
По данным штаба, из 3,9 тысячи зараженных коронавирусом в области выздоровели 1596, в том числе 23 за последние сутки. Всего в области скончались 36 пациентов с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.