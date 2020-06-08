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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T11:22
https://ria.ru/20200608/1572615948.html
В Тамбовской области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1036x0_80_0_0_97d078b92cb2158ebe874c7b05b9d5cb.jpg
РИА Новости

В Тамбовской области рассказали о новых случаях коронавируса

11:22 08.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 8 июн - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусной инфекцией в Тамбовской области превысило 3,5 тысячи, из которых более 1,5 тысячи выздоровели, сообщает в понедельник администрация региона.
"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 3504, из них 1236 - без клинических проявлений. 1565 выздоровели: 730 выписаны из стационара, 835 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, умерли 12", - говорится в сообщении.
За сутки в регионе подтверждено 65 случаев COVID-19, из которых 24 мужчины, 36 женщин, пять детей (девочка 6 лет, мальчики 5,7,11,15 лет). Возраст взрослых - от 18 до 87 лет. Как отвечают власти, прибывших из других регионов нет, все 65 новых пациентов контактировали с заболевшими ранее.
На госпитализации в области сейчас находится 421 человек, из них диагноз "пневмония" у 363 человек.
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"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 4117 (из них подтверждённых случаев - 1506, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 8221. Выписано из больниц – 1344. Всего обследованных лиц - 14 103", - сообщает обладминистрация.
Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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