В Тамбовской области рассказали о новых случаях коронавируса

ВОРОНЕЖ, 8 июн - РИА Новости. Число пациентов с Число пациентов с коронавирусной инфекцией Тамбовской области превысило 3,5 тысячи, из которых более 1,5 тысячи выздоровели, сообщает в понедельник администрация региона.

"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 3504, из них 1236 - без клинических проявлений. 1565 выздоровели: 730 выписаны из стационара, 835 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, умерли 12", - говорится в сообщении.

За сутки в регионе подтверждено 65 случаев COVID-19, из которых 24 мужчины, 36 женщин, пять детей (девочка 6 лет, мальчики 5,7,11,15 лет). Возраст взрослых - от 18 до 87 лет. Как отвечают власти, прибывших из других регионов нет, все 65 новых пациентов контактировали с заболевшими ранее.

На госпитализации в области сейчас находится 421 человек, из них диагноз "пневмония" у 363 человек.

"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 4117 (из них подтверждённых случаев - 1506, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 8221. Выписано из больниц – 1344. Всего обследованных лиц - 14 103", - сообщает обладминистрация.

Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.