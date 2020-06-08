В Нижегородской области число умерших с COVID-19 достигло 140

"На амбулаторном лечении находятся 4442 человека, у этих пациентов болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме. Свыше 2,9 тысячи пациентов проходят лечение в больницах, 6,2 тысячи - под наблюдением медиков, 88 человек – в обсерваторах", - отмечается в сообщении.