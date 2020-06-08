В Нижегородской области число умерших с COVID-19 достигло 140

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Еще 4 пациента с коронавирусом скончались в Нижегородской области, всего от новой инфекции с начала пандемии погибли 140 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
"По данным на 8 июня, от коронавируса скончались еще 4 жителя области, число летальных случаев достигло 140. У большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.
За сутки в Нижегородской области зафиксировано 305 случаев заболевания коронавирусом, общее число заболевших достигло 12442 человек. Около 40% от общего числа заболевших - 4847 человека - выздоровели от коронавируса.
"На амбулаторном лечении находятся 4442 человека, у этих пациентов болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме. Свыше 2,9 тысячи пациентов проходят лечение в больницах, 6,2 тысячи - под наблюдением медиков, 88 человек – в обсерваторах", - отмечается в сообщении.
Тесты на коронавирусную инфекцию в регионе сдали 261 018 человек. "Только за последние сутки тестирование в Нижегородской области прошли 4988 человек. Стоит задача проводить исследование во всех случаях, когда это необходимо. Далеко не всегда люди, у которых анализ дал положительный результат, чувствуют какое-то выраженное недомогание. Но, тем не менее, это очень важно для того, чтобы медики смогли принять меры для предотвращения распространения заболевания", - цитирует пресс-служба правительства региона слова губернатора Глеба Никитина.
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