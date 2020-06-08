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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T11:20
https://ria.ru/20200608/1572615871.html
В Нижегородской области число умерших с COVID-19 достигло 140
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570541251_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_dd50a52aa80b346938c7ff5e2616e415.jpg
РИА Новости

В Нижегородской области число умерших с COVID-19 достигло 140

11:20 08.06.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинВодитель машины скорой помощи
Водитель машины скорой помощи
© РИА Новости / Александр Гальперин
Водитель машины скорой помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Еще 4 пациента с коронавирусом скончались в Нижегородской области, всего от новой инфекции с начала пандемии погибли 140 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
"По данным на 8 июня, от коронавируса скончались еще 4 жителя области, число летальных случаев достигло 140. У большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
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За сутки в Нижегородской области зафиксировано 305 случаев заболевания коронавирусом, общее число заболевших достигло 12442 человек. Около 40% от общего числа заболевших - 4847 человека - выздоровели от коронавируса.
"На амбулаторном лечении находятся 4442 человека, у этих пациентов болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме. Свыше 2,9 тысячи пациентов проходят лечение в больницах, 6,2 тысячи - под наблюдением медиков, 88 человек – в обсерваторах", - отмечается в сообщении.
Тесты на коронавирусную инфекцию в регионе сдали 261 018 человек. "Только за последние сутки тестирование в Нижегородской области прошли 4988 человек. Стоит задача проводить исследование во всех случаях, когда это необходимо. Далеко не всегда люди, у которых анализ дал положительный результат, чувствуют какое-то выраженное недомогание. Но, тем не менее, это очень важно для того, чтобы медики смогли принять меры для предотвращения распространения заболевания", - цитирует пресс-служба правительства региона слова губернатора Глеба Никитина.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Глеб НикитинНижегородская областьОбщество
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