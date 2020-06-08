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2020-06-08T11:19
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Российские ученые определили новые координаты Южного магнитного полюса
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РИА Новости

Российские ученые определили новые координаты Южного магнитного полюса

11:19 08.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАйсберги у побережья Антарктиды
Айсберги у побережья Антарктиды
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Айсберги у побережья Антарктиды . Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российская экспедиция к берегам Антарктиды определила новые координаты Южного магнитного полюса (ЮМП) Земли, последний раз подобное прямое измерение проводилось в 2000-м году, говорится в пресс-релизе "Росгеологии".
"Сегодня в Кронштадте завершилась кругосветная экспедиция океанографического исследовательского судна ВМФ "Адмирал Владимирский". В ходе экспедиции, стартовавшей 3 декабря 2019 года, специалисты и оборудование АО "Южморгеология" (дочернее общество АО "Росгеология") помогли ученым в решении важной научной и практической задачи – определении координат Южного магнитного полюса Земли", - говорится в сообщении.
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Как уточняют в ведомстве, полученные данные должны будут еще пройти проверку, будет проведено окончательное уточнение положения Южного магнитного полюса Земли, характеристик отдельных участков магнитного поля Мирового океана и параметров ионосферы.
Авторы сообщения поясняют, что Северный и Южный магнитные полюса Земли не совпадают с географическими и находятся в постоянном "дрейфе" под влиянием потоков расплавленного металла во внешнем ядре Земли. Так ЮМП в 2000 году находился примерно в 2 817 километрах от Южного полюса.
Актуальность задачи экспедиции обусловлена тем, что ЮМП перемещается с ежегодным отклонением до 50 километров: в 60-х годах XX века он перешел с материковой части Антарктиды в море, а в течение прошлого века переместился более чем на 750 километров. Последний раз координаты ЮМП определяла Австралийская геологическая служба в 2000 году, а отечественная экспедиция выполнила прямое определение ЮМП в 1983 году.
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