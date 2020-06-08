Российские ученые определили новые координаты Южного магнитного полюса

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российская экспедиция к берегам Российская экспедиция к берегам Антарктиды определила новые координаты Южного магнитного полюса (ЮМП) Земли, последний раз подобное прямое измерение проводилось в 2000-м году, говорится в пресс-релизе " Росгеологии ".

"Сегодня в Кронштадте завершилась кругосветная экспедиция океанографического исследовательского судна ВМФ "Адмирал Владимирский". В ходе экспедиции, стартовавшей 3 декабря 2019 года, специалисты и оборудование АО "Южморгеология" (дочернее общество АО "Росгеология") помогли ученым в решении важной научной и практической задачи – определении координат Южного магнитного полюса Земли", - говорится в сообщении.

Как уточняют в ведомстве, полученные данные должны будут еще пройти проверку, будет проведено окончательное уточнение положения Южного магнитного полюса Земли, характеристик отдельных участков магнитного поля Мирового океана и параметров ионосферы.

Авторы сообщения поясняют, что Северный и Южный магнитные полюса Земли не совпадают с географическими и находятся в постоянном "дрейфе" под влиянием потоков расплавленного металла во внешнем ядре Земли. Так ЮМП в 2000 году находился примерно в 2 817 километрах от Южного полюса.