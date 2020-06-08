Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-08T19:23
https://ria.ru/20200608/1572615810.html
В Петербурге пациент больницы ранил двух женщин, сообщил источник
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570541249_0:270:2587:1725_1036x0_80_0_0_58be213648cd59b721086bf54706b954.jpg
РИА Новости

В Петербурге пациент больницы ранил двух женщин, сообщил источник

11:19 08.06.2020 (обновлено: 19:23 08.06.2020)
7279
© РИА Новости / Александр ГальперинАвтомобиль скорой помощи в Санкт-Петербурге
Автомобиль скорой помощи в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Пациент реанимации в Елизаветинской больнице в Петербурге ранил двух женщин украденным у врачей хирургическим инструментом, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Пациент Елизаветинской больницы, безработный мужчина 42 лет, ночью украл из процедурного кабинета у врачей хирургический инструмент троакар, после чего напал на двух женщин", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадали пенсионерки 61 года и 59 лет: одна получила ранение в живот, у второй повреждено колено. Жизни обеих ничто не угрожает.
Нападавший, у которого диагностировали цирроз печени, находится в невменяемом состоянии. На данный момент он лечится под усиленным присмотром.
Эмблема на форме сотрудника полиции
29 мая, 11:59Распространение нового коронавируса
В Марий Эл пришедшая на рынок без маски женщина укусила полицейского
0113276
Обсудить 3
Санкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Петербурге неизвестные избили ребенка на детской площадке
Здание Государственной думы России
В Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда
Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
В Петербурге пройдет бесплатное тестирование на антитела к COVID-19
Эмблема на форме сотрудника полиции
В МВД Казани объяснили, почему полицейский стрелял в потасовке
Настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы протоиерей Михаил Васильев
Умер настоятель московского храма, болевший COVID-19
Военнослужащие вооруженных сил Украины
Донбасс никогда не вернется на нынешнюю Украину, заявила экс-министр
Женщина получает наличные деньги в банкомате
В Совфеде оценили законопроект о минимальной почасовой оплате труда
Сотрудники полиции в США во время протестов
В США предъявили обвинения подозреваемому в убийстве главы полиции города
Ракета-носитель Рокот
Эксперт оценил возможные последствия возобновления программы "Рокот"
Они не поняли, откуда стреляли: ночная стрельба в жилом доме в Москве
Очевидцы ночной стрельбы в Москве рассказали о моменте нападения
Опубликовано видео смертельного ДТП с Ferrari в Петербурге
Опубликовано видео смертельного ДТП с Ferrari в Петербурге
Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
В квартире стрелявшего по людям в Москве нашли пустые бутылки и ноотроп
Валерий Рязанский
Сенатор оценил законопроект о минимальной почасовой оплате труда
Скриншот видео интервью Гульназ Фахтлисламовы об изнасиловании
Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:02Хабаровские ТСО задолжали за газ 640 миллионов рублей
06:55ВВП Казахстана в январе-мае снизился на 1,7%
06:54В сирийском поселке вновь открылись три христианские церкви
06:48В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического ливня"
06:42Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
06:39Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
06:37КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
06:31В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
06:27В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
06:18В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток
06:13На реке Амбарная выявили загрязнение воды нефтепродуктами за бонами
06:11"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
06:09В шести российских регионах дожди могут привести к потопам на этой неделе
06:06МЧС предлагает увеличить территории пляжей в регионах к купальному сезону
06:05Счетная палата нашла недостатки при осуществлении таможенных операций
05:58У жителя Приморья изъяли свыше десяти килограммов марихуаны
05:55Шеф полиции Портленда передала свою должность афроамериканцу
05:53Звезды "Матрицы" рассказали, почему согласились играть в сиквеле
05:51Ученые прогнозируют природные пожары летом на границе России и Казахстана
05:47На Сахалине перенесли суд по иску губернатора к мэру Охинского района
Лента новостейМолния