В Петербурге пациент больницы ранил двух женщин, сообщил источник

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Пациент реанимации в Елизаветинской больнице в Петербурге ранил двух женщин украденным у врачей хирургическим инструментом, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Пациент Елизаветинской больницы, безработный мужчина 42 лет, ночью украл из процедурного кабинета у врачей хирургический инструмент троакар, после чего напал на двух женщин", — сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадали пенсионерки 61 года и 59 лет: одна получила ранение в живот, у второй повреждено колено. Жизни обеих ничто не угрожает.
Нападавший, у которого диагностировали цирроз печени, находится в невменяемом состоянии. На данный момент он лечится под усиленным присмотром.