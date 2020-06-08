В Петербурге пациент больницы ранил двух женщин, сообщил источник

"Пациент Елизаветинской больницы, безработный мужчина 42 лет, ночью украл из процедурного кабинета у врачей хирургический инструмент троакар, после чего напал на двух женщин", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадали пенсионерки 61 года и 59 лет: одна получила ранение в живот, у второй повреждено колено. Жизни обеих ничто не угрожает.