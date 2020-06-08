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В России готовятся к открытию туристического сезона
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РИА Новости

В России готовятся к открытию туристического сезона

11:17 08.06.2020 (обновлено: 17:36 08.06.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкТуристы на набережной реки Сочи
Туристы на набережной реки Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Туристы на набережной реки Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Руководители регионов совместно с Роспотребнадзором и Ростуризмом должны до 15 июня подготовить планы по открытию туристического сезона, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"По вашему поручению мы уже дали соответствующие указания главам субъектов, и до 15 июня они подготовят планы открытия туристической отрасли в своих регионах. Эти планы они разрабатывают совместно с Ростуризмом, Роспотребнадзором и Минздравом", — сообщил Чернышенко на совещании главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Он обратил внимание на то, что эта работа в регионах должна возобновляться постепенно, аккуратно, с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
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Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Дмитрий ЧернышенкоНовости - ТуризмЭкономика
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