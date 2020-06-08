В России готовятся к открытию туристического сезона

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Руководители регионов совместно с Роспотребнадзором и Ростуризмом должны до 15 июня подготовить планы по открытию туристического сезона, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"По вашему поручению мы уже дали соответствующие указания главам субъектов, и до 15 июня они подготовят планы открытия туристической отрасли в своих регионах. Эти планы они разрабатывают совместно с Ростуризмом, Роспотребнадзором и Минздравом", — сообщил Чернышенко на совещании главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами.
Он обратил внимание на то, что эта работа в регионах должна возобновляться постепенно, аккуратно, с соблюдением всех необходимых мер безопасности.