Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-08T11:25
https://ria.ru/20200608/1572615726.html
Глава района в Оренбуржье, где из семьи изъяли четырех детей, уволился
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572616021_0:592:1536:1456_1036x0_80_0_0_a4f6561c2a8e53ea66381fdcb10a4614.jpg
РИА Новости

Глава района в Оренбуржье, где из семьи изъяли четырех детей, уволился

11:17 08.06.2020 (обновлено: 11:25 08.06.2020)
1418
© Фото : сайт администрации МО Домбаровский районВалерий Швиндт
Валерий Швиндт
© Фото : сайт администрации МО Домбаровский район
УФА, 8 июн - РИА Новости. Глава Домбаровского района Оренбургской области Валерий Швиндт, подписавший постановление об изъятии четверых детей из многодетной семьи из-за опасности обрушения дома, написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщили РИА Новости в правительстве области.
Ранее в СМИ появилось видео изъятия четырех маленьких детей у женщины из дома в поселке Тюльпанный Оренбургской области. На кадрах полицейские сначала уговаривают женщину отдать детей, но затем малышей забирают силой, а на мать надевают наручники. Полиция сообщала, что детей забрали для оказания медицинской помощи, а следственные органы поясняли, что дом, который семья купила на материнский капитал, в аварийном состоянии и угрожает жизни и здоровью малышей.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
1 июня, 14:39
Кузнецова пожаловалась Путину на работу органов опеки
К истории подключилась уполномоченный по правам человека в РФ Анна Кузнецова, которая заявила, что эти меры избыточны, и пообещала, что совершенствование деятельности органов опеки не допустит повторения подобной истории. Губернатор Денис Паслер заявил, что за семьей закрепят специального работника, который будет помогать в создании жилищных условий и в трудоустройстве отца семейства. Следственные органы региона возбудили дело о халатности против должностных лиц органов опеки района, которые в свою очередь подали иск об ограничении прав родителей изъятых детей.
Ранее областная комиссия по делам несовершеннолетних отменила постановление главы Домбаровского района об изъятии детей. Также власти сообщали, что глава муниципалитета не реагировал на сообщения поселковых властей о том, что дети из многодетной семьи не получают медицинского наблюдения.
"Глава Домбаровского района Валерий Иванович Швиндт уволился по собственному желанию", - сообщили РИА Новости в правительстве Оренбургской области.
Источник агентства в правительстве региона рассказал, что увольнение районного руководителя связано с нашумевшей историей с изъятии детей. "На заседании региональной комиссии по делам несовершеннолетних Швиндт показал полное невладение темой. История с детьми стала катализатором его увольнения", - сказал собеседник агентства.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
5 июня, 13:05Оренбургская область
Многодетным семьям Оренбуржья выделят 55 млн рублей на приобретение жилья
2021002
Обсудить 1
Скандал вокруг изъятия детей из семьи в Оренбургской областиДенис ПаслерАнна КузнецоваОренбургская областьДомбаровский районОбщество
Рекомендуем
Актер Алексей Панин
Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Здание Государственной думы России
В Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда
Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков на IX Международной конференции Зиновьевские чтения
Путин знаком с ситуацией вокруг программы Никиты Михалкова
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В России за сутки коронавирус выявили у 8985 человек
Знак процента
Эксперт рассказал, кто должен погашать кредит, если заемщик умер
Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице
Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
В квартире стрелявшего по людям в Москве нашли пустые бутылки и ноотроп
Пенсионерка из Пермского края добиралась до магазина ползком
Пенсионерка из Пермского края ползком добиралась до магазина
Брайтон Бич
Русскоязычные байкеры охраняют Брайтон-Бич от беспорядков
Они не поняли, откуда стреляли: ночная стрельба в жилом доме в Москве
Очевидцы ночной стрельбы в Москве рассказали о моменте нападения
Виталина Цымбалюк-Романовская
Цымбалюк-Романовская ответила на критику слов о Норкиной
Врач в защитном костюме
В Москве за сутки умер 51 пациент с коронавирусом
Автомобиль въезжает в протестующих в Сиэтле. Кадры очевидцев
В Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин ответил на совет женщины "не позориться"
Филипп Киркоров
"Весь в перьях": Лоза вновь ответил на шутку Киркорова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:02Хабаровские ТСО задолжали за газ 640 миллионов рублей
06:55ВВП Казахстана в январе-мае снизился на 1,7%
06:54В сирийском поселке вновь открылись три христианские церкви
06:48В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического ливня"
06:42Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
06:39Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
06:37КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
06:31В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
06:27В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
06:18В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток
06:13На реке Амбарная выявили загрязнение воды нефтепродуктами за бонами
06:11"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
06:09В шести российских регионах дожди могут привести к потопам на этой неделе
06:06МЧС предлагает увеличить территории пляжей в регионах к купальному сезону
06:05Счетная палата нашла недостатки при осуществлении таможенных операций
05:58У жителя Приморья изъяли свыше десяти килограммов марихуаны
05:55Шеф полиции Портленда передала свою должность афроамериканцу
05:53Звезды "Матрицы" рассказали, почему согласились играть в сиквеле
05:51Ученые прогнозируют природные пожары летом на границе России и Казахстана
05:47На Сахалине перенесли суд по иску губернатора к мэру Охинского района
Лента новостейМолния