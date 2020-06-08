Глава района в Оренбуржье, где из семьи изъяли четырех детей, уволился

УФА, 8 июн - РИА Новости. Глава Домбаровского района Оренбургской области Валерий Швиндт, подписавший постановление об изъятии четверых детей из многодетной семьи из-за опасности обрушения дома, написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщили РИА Новости в правительстве области.
Ранее в СМИ появилось видео изъятия четырех маленьких детей у женщины из дома в поселке Тюльпанный Оренбургской области. На кадрах полицейские сначала уговаривают женщину отдать детей, но затем малышей забирают силой, а на мать надевают наручники. Полиция сообщала, что детей забрали для оказания медицинской помощи, а следственные органы поясняли, что дом, который семья купила на материнский капитал, в аварийном состоянии и угрожает жизни и здоровью малышей.
К истории подключилась уполномоченный по правам человека в РФ Анна Кузнецова, которая заявила, что эти меры избыточны, и пообещала, что совершенствование деятельности органов опеки не допустит повторения подобной истории. Губернатор Денис Паслер заявил, что за семьей закрепят специального работника, который будет помогать в создании жилищных условий и в трудоустройстве отца семейства. Следственные органы региона возбудили дело о халатности против должностных лиц органов опеки района, которые в свою очередь подали иск об ограничении прав родителей изъятых детей.
Ранее областная комиссия по делам несовершеннолетних отменила постановление главы Домбаровского района об изъятии детей. Также власти сообщали, что глава муниципалитета не реагировал на сообщения поселковых властей о том, что дети из многодетной семьи не получают медицинского наблюдения.
"Глава Домбаровского района Валерий Иванович Швиндт уволился по собственному желанию", - сообщили РИА Новости в правительстве Оренбургской области.
Источник агентства в правительстве региона рассказал, что увольнение районного руководителя связано с нашумевшей историей с изъятии детей. "На заседании региональной комиссии по делам несовершеннолетних Швиндт показал полное невладение темой. История с детьми стала катализатором его увольнения", - сказал собеседник агентства.