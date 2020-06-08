Глава района в Оренбуржье, где из семьи изъяли четырех детей, уволился

Ранее областная комиссия по делам несовершеннолетних отменила постановление главы Домбаровского района об изъятии детей. Также власти сообщали, что глава муниципалитета не реагировал на сообщения поселковых властей о том, что дети из многодетной семьи не получают медицинского наблюдения.