Китай и Евросоюз проведут десятый раунд стратегического диалога

ПЕКИН, 8 июн – РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 9 июня проведут 10-й раунд стратегического диалога Китая и ЕС на высоком уровне в формате видеоконференции, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"По согласию сторон, министр иностранных дел Китая Ван И и верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель проведут 9 июня 10-й раунд стратегического диалога КНР-ЕС в формате видеоконференции", - заявила дипломат.
По ее словам, сторонам предстоит обсудить дальнейшее развитие отношений Китая и ЕС, а также вопросы, представляющие общий интерес сторон.
"В этом году исполняется 45 лет с момента установления дипломатических отношений Китая и ЕС, эти отношения прошли долгий путь и достигли большого прогресса, принося ощутимые выгоды народам и внося вклад в глобальный мир и процветание. После начала эпидемии COVID-19 Китай и ЕС оказали друг другу твердую поддержку и работали совместно над продвижением международного сотрудничества в борьбе с коронавирусом, что укрепило всеобъемлющее стратегическое партнерство двух сторон", - подчеркнула Хуа Чуньин.