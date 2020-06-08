Китай и Евросоюз проведут десятый раунд стратегического диалога

"По согласию сторон, министр иностранных дел Китая Ван И и верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель проведут 9 июня 10-й раунд стратегического диалога КНР-ЕС в формате видеоконференции", - заявила дипломат.

"В этом году исполняется 45 лет с момента установления дипломатических отношений Китая и ЕС, эти отношения прошли долгий путь и достигли большого прогресса, принося ощутимые выгоды народам и внося вклад в глобальный мир и процветание. После начала эпидемии COVID-19 Китай и ЕС оказали друг другу твердую поддержку и работали совместно над продвижением международного сотрудничества в борьбе с коронавирусом, что укрепило всеобъемлющее стратегическое партнерство двух сторон", - подчеркнула Хуа Чуньин.