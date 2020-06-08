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Китай и Евросоюз проведут десятый раунд стратегического диалога
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РИА Новости

Китай и Евросоюз проведут десятый раунд стратегического диалога

11:14 08.06.2020
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© AP Photo / Ng Han Guan, FileОфициальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
© AP Photo / Ng Han Guan, File
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Архивное фото
ПЕКИН, 8 июн – РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 9 июня проведут 10-й раунд стратегического диалога Китая и ЕС на высоком уровне в формате видеоконференции, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"По согласию сторон, министр иностранных дел Китая Ван И и верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель проведут 9 июня 10-й раунд стратегического диалога КНР-ЕС в формате видеоконференции", - заявила дипломат.
По ее словам, сторонам предстоит обсудить дальнейшее развитие отношений Китая и ЕС, а также вопросы, представляющие общий интерес сторон.
"В этом году исполняется 45 лет с момента установления дипломатических отношений Китая и ЕС, эти отношения прошли долгий путь и достигли большого прогресса, принося ощутимые выгоды народам и внося вклад в глобальный мир и процветание. После начала эпидемии COVID-19 Китай и ЕС оказали друг другу твердую поддержку и работали совместно над продвижением международного сотрудничества в борьбе с коронавирусом, что укрепило всеобъемлющее стратегическое партнерство двух сторон", - подчеркнула Хуа Чуньин.
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
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Жозеп БоррельХуа ЧуньинВан И (политик)МИД КНРКитайВ мире
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