Врач объяснила введение в Москве ревакцинации детей против коклюша

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Ревакцинация детей против коклюша была введена в Москве после вспышки заболевания в последнем десятилетии, сообщила в интервью РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи детскому населению, главный врач детской городской поликлиники №110 Эльмира Каширина.
"Не так давно, уже в нашем десятилетии, был подъем заболеваемости коклюшем. Было найдено решение – в региональный календарь прививок добавлена вторая ревакцинация против коклюша детей в возрасте 6-7 лет", - отметила Каширина.
По ее словам, для этих целей город приобрел безопасную, не имеющую побочных эффектов вакцину, Москва стала одним из первых регионов страны, где будут использовать этот современный препарат.