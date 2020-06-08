Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-08T11:13
https://ria.ru/20200608/1572615516.html
Врач объяснила введение в Москве ревакцинации детей против коклюша
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572611167_0:205:3072:1933_1036x0_80_0_0_22a61b06d1c4f12c86ab821de9b3f984.jpg
РИА Новости

Врач объяснила введение в Москве ревакцинации детей против коклюша

11:13 08.06.2020
352
© РИА Новости / Николай ХижнякМедик делает прививку ребенку
Медик делает прививку ребенку
© РИА Новости / Николай Хижняк
Медик делает прививку ребенку. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Ревакцинация детей против коклюша была введена в Москве после вспышки заболевания в последнем десятилетии, сообщила в интервью РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи детскому населению, главный врач детской городской поликлиники №110 Эльмира Каширина.
"Не так давно, уже в нашем десятилетии, был подъем заболеваемости коклюшем. Было найдено решение – в региональный календарь прививок добавлена вторая ревакцинация против коклюша детей в возрасте 6-7 лет", - отметила Каширина.
Медсестра в прививочном кабинете
Вчера, 10:17
Врач оценила результаты вакцинации детей от ротавируса в Москве
По ее словам, для этих целей город приобрел безопасную, не имеющую побочных эффектов вакцину, Москва стала одним из первых регионов страны, где будут использовать этот современный препарат.
Читайте полный текст интервью Эльмиры Кашириной >>
441108
Обсудить 0
Здоровье - ОбществоМосква
Рекомендуем
Врач
Врач рассказала о вакцинации детей в Москве
Медсестра в прививочном кабинете
Врач оценила результаты вакцинации детей от ротавируса в Москве
Молодые люди отдыхают в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Синоптики рассказали, когда в Москву придет прохлада
Люди катаются на велосипедах в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Сроки снятия ограничений в Москве могут изменить
Валерий Швиндт
Глава района в Оренбуржье, где из семьи изъяли четырех детей, уволился
Отдыхающие в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
В Москве сохранится масочный режим и социальная дистанция
Отдыхающие в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
В Госдуме прокомментировали отмену пропусков в Москве
Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице
Молодые люди на Крымском мосту в Москве
В Москве с 9 июня отменят пропуска и режим самоизоляции
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
В Москве будет пополняться список прививок для детей, заявила врач
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Россия готова постепенно открывать туристический сезон
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
В Москве идет на спад "мода" на отказ от детских прививок, сообщила врач
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США
В Совфеде ответили на слова украинских экспертов об "ударе" по Сибири
Врач скорой помощи
Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
Медик делает прививку ребенку
Эльмира Каширина: мода на отказ от детских прививок в Москве уходит
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:55ВВП Казахстана в январе-мае снизился на 1,7%
06:54В сирийском поселке вновь открылись три христианские церкви
06:48В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического ливня"
06:42Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
06:39Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
06:37КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
06:31В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
06:27В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
06:18В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток
06:13На реке Амбарная выявили загрязнение воды нефтепродуктами за бонами
06:11"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
06:09В шести российских регионах дожди могут привести к потопам на этой неделе
06:06МЧС предлагает увеличить территории пляжей в регионах к купальному сезону
06:05Счетная палата нашла недостатки при осуществлении таможенных операций
05:58У жителя Приморья изъяли свыше десяти килограммов марихуаны
05:55Шеф полиции Портленда передала свою должность афроамериканцу
05:53Звезды "Матрицы" рассказали, почему согласились играть в сиквеле
05:51Ученые прогнозируют природные пожары летом на границе России и Казахстана
05:47На Сахалине перенесли суд по иску губернатора к мэру Охинского района
05:41В АТОР спрогнозировали подорожание отдыха в России на 30 процентов
Лента новостейМолния