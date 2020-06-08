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2020-06-08T11:35
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ФНС разъяснила порядок использования налогового бонуса для самозанятых
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РИА Новости

ФНС разъяснила порядок использования налогового бонуса для самозанятых

11:35 08.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска на здании Федеральной налоговой службы в Москве
Вывеска на здании Федеральной налоговой службы в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Налоговый бонус для самозанятых можно будет использовать только на уплату налога на профессиональный доход, перевести его на банковскую карту или оплатить за его счет другие налоги не получится, предупреждает Федеральная налоговая служба (ФНС) России.
Всем плательщикам налога на профессиональный доход предоставлен дополнительный налоговый капитал – так называемый налоговый бонус в размере одного МРОТ (12 130 рублей). Самозанятые смогут использовать его с июля до конца 2020 года.
"Сумму налогового бонуса нельзя вывести на банковскую карту или использовать в других целях, в том числе для оплаты других налогов, например, за квартиру или транспорт", - говорится в сообщении ФНС.
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Налог на профессиональный доход - это специальный налоговый режим для самозанятых граждан, который действует в ряде регионов России: можно установить на своем смартфоне специальное приложение, зарегистрироваться в нем и работать легально, не посещая налоговую службу. Ставка налога составляет 4% от выручки при работе с физическими и 6% - при работе с юридическими лицами.
При регистрации самозанятый получает бонус в 10 тысяч рублей, которыми может оплатить свои первые налоги. А в рамках мер поддержки бизнеса в условиях коронавируса власти предоставили всем зарегистрированным самозанятым еще один дополнительный налоговый капитал.
"Суммарный налоговый бонус в 2020 году уменьшает в полном объеме сумму начисленного налога, задолженности и пени до его полного использования", - отмечает налоговая служба.
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