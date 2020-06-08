В правительстве Саратовской области выявили первый случай COVID-19

САРАТОВ, 8 июн - РИА Новости. Сотрудник министерства внутренней политики и общественных отношений Саратовской области, расположенного в здании регионального правительства, заболел коронавирусной инфекцией, во всех помещениях проведена дезинфекция, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора.
"У сотрудника министерства внутренней политики и общественных отношений Саратовской области подтвержден диагноз внебольничная пневмония с положительной реакцией на тест. Состояние заболевшего удовлетворительное, все контактировавшие с ним сотрудники изолированы. В здании правительства области проведены все необходимые меры дезинфекции", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в здании областного правительства постоянно соблюдаются все рекомендуемые меры санитарно-эпидемиологической безопасности - масочный режим, обязательная текущая дезинфекция и замер температуры у всех сотрудников и посетителей.
Всего в регионе лабораторно подтверждено 3,9 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли 36 пациентов, выздоровели 1596.
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