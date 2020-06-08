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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T11:12
https://ria.ru/20200608/1572615419.html
В правительстве Саратовской области выявили первый случай COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669568_0:23:3072:1751_1036x0_80_0_0_e709d420b3ef457906f7b53044e85a86.jpg
РИА Новости

В правительстве Саратовской области выявили первый случай COVID-19

11:12 08.06.2020
1839
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Тестирование на коронавирус. Архивное фото
САРАТОВ, 8 июн - РИА Новости. Сотрудник министерства внутренней политики и общественных отношений Саратовской области, расположенного в здании регионального правительства, заболел коронавирусной инфекцией, во всех помещениях проведена дезинфекция, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора.
"У сотрудника министерства внутренней политики и общественных отношений Саратовской области подтвержден диагноз внебольничная пневмония с положительной реакцией на тест. Состояние заболевшего удовлетворительное, все контактировавшие с ним сотрудники изолированы. В здании правительства области проведены все необходимые меры дезинфекции", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе отметили, что в здании областного правительства постоянно соблюдаются все рекомендуемые меры санитарно-эпидемиологической безопасности - масочный режим, обязательная текущая дезинфекция и замер температуры у всех сотрудников и посетителей.
Всего в регионе лабораторно подтверждено 3,9 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли 36 пациентов, выздоровели 1596.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Саратовская областьОбщество
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