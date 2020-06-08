В правительстве Саратовской области выявили первый случай COVID-19

"У сотрудника министерства внутренней политики и общественных отношений Саратовской области подтвержден диагноз внебольничная пневмония с положительной реакцией на тест. Состояние заболевшего удовлетворительное, все контактировавшие с ним сотрудники изолированы. В здании правительства области проведены все необходимые меры дезинфекции", - говорится в сообщении.