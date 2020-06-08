В МВД Казани объяснили, почему полицейский стрелял в потасовке

"Около 22.00 в полицию поступило сообщение о распитии спиртных напитков во дворе одного из домов Казани. Прибыв на место, полицейские обратили внимание на четверых мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. На неоднократные законные требования сотрудников полиции предъявить документы граждане категорически отказались. Один из них начал вести себя агрессивно, ударил полицейского и, повалив его на землю, стал наносить ему удары по голове", - говорится в сообщении.