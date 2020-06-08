Мишустин заявил о подготовке к открытию туристического сезона

"Туристическая отрасль — не только одна из самых пострадавших (от пандемии коронавируса. — Прим. ред.), но и одна из самых перспективных, ее потенциал крайне высок и в текущих условиях приобретает стратегическое значение", — сказал он в ходе совещания с вице-премьерами.