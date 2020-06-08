Мишустин заявил о подготовке к открытию туристического сезона

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Туристическая отрасль — не только одна из самых пострадавших в ситуации с пандемией COVID-19, но и самая перспективная, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.
"Туристическая отрасль — не только одна из самых пострадавших (от пандемии коронавируса. — Прим. ред.), но и одна из самых перспективных, ее потенциал крайне высок и в текущих условиях приобретает стратегическое значение", — сказал он в ходе совещания с вице-премьерами.
По словам Мишустина, необходимо заняться системным развитием туристической отрасли.
"У нас нет проблемы со спросом на внутренний туризм, многие граждане хотят путешествовать по своей стране. Проблема в нехватке качественной туристической инфраструктуры и сервиса по конкурентным ценам", — указал премьер.