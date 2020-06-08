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Туризм
2020-06-08T16:49
https://ria.ru/20200608/1572615301.html
Мишустин заявил о подготовке к открытию туристического сезона
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РИА Новости

Мишустин заявил о подготовке к открытию туристического сезона

11:09 08.06.2020 (обновлено: 16:49 08.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Туристическая отрасль — не только одна из самых пострадавших в ситуации с пандемией COVID-19, но и самая перспективная, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

"Туристическая отрасль — не только одна из самых пострадавших (от пандемии коронавируса. — Прим. ред.), но и одна из самых перспективных, ее потенциал крайне высок и в текущих условиях приобретает стратегическое значение", — сказал он в ходе совещания с вице-премьерами.

По словам Мишустина, необходимо заняться системным развитием туристической отрасли.
"У нас нет проблемы со спросом на внутренний туризм, многие граждане хотят путешествовать по своей стране. Проблема в нехватке качественной туристической инфраструктуры и сервиса по конкурентным ценам", — указал премьер.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмМихаил МишустинЭкономика
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И главное можно будет цены драть какие угодно. Выбора ведь нет.
8 июня, 12:04
ИИИван Иванов
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У Правительства и всей отрасли появился реальный шанс поднять туризм в России! Программу как для сельского хозяйства надо принимать и срочно!
8 июня, 11:56
Владимир Лушников
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