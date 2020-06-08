МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россия готова постепенно открывать туристический сезон, заявил председатель правительства Михаил Мишустин.
"Мы готовы к постепенному открытию курортного сезона. С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию", — сказал он в ходе совещания с вице-премьерами.
По словам Мишустина, разработан план выхода отрасли из режима карантинных ограничений.
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