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2020-06-08T13:45
https://ria.ru/20200608/1572615276.html
Россия готова постепенно открывать туристический сезон
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РИА Новости

Россия готова постепенно открывать туристический сезон

11:09 08.06.2020 (обновлено: 13:45 08.06.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россия готова постепенно открывать туристический сезон, заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

"Мы готовы к постепенному открытию курортного сезона. С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию", — сказал он в ходе совещания с вице-премьерами.

По словам Мишустина, разработан план выхода отрасли из режима карантинных ограничений.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияНовости - ТуризмМихаил Мишустин
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