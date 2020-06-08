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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T11:07
https://ria.ru/20200608/1572615222.html
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1940
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40732/16/407321630_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_120c21a406bfee761e98685934426990.jpg
РИА Новости

В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1940

11:07 08.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТаллин
Таллин
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Таллин. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 8 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на один, достигнув 1940, сообщил в понедельник республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1940 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 90 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 14 пациентов. За время пандемии скончались 69 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления вводятся постепенно в несколько этапов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,7 миллиона случаев заражения, более 397 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЭстонияВ мире
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