Мишустин: каждая мера нацплана должна обеспечивать рост доходов граждан

"Коллеги, хочу подчеркнуть, что ключевой целью плана является рост благосостояния наших граждан, и все меры плана, не только в социальной сфере, но и в сфере поддержки конкретных отраслей, должны ориентироваться на этот результат", - сказал он в ходе совещания с вице-премьерами.