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2020-06-08T11:19
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Мишустин: каждая мера нацплана должна обеспечивать рост доходов граждан
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РИА Новости

Мишустин: каждая мера нацплана должна обеспечивать рост доходов граждан

11:07 08.06.2020 (обновлено: 11:19 08.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Каждая мера национального плана в экономике должна обеспечивать рост доходов граждан, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Коллеги, хочу подчеркнуть, что ключевой целью плана является рост благосостояния наших граждан, и все меры плана, не только в социальной сфере, но и в сфере поддержки конкретных отраслей, должны ориентироваться на этот результат", - сказал он в ходе совещания с вице-премьерами.
По словам Мишустина, только это позволит выйти на стабильную траекторию роста ВВП. Среди первоочередных задач премьер назвал восстановление занятости и поддержку людей в непростой период.
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5 июня, 12:23
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
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