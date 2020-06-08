Мишустин: каждая мера нацплана должна обеспечивать рост доходов граждан

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Каждая мера национального плана в экономике должна обеспечивать рост доходов граждан, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Коллеги, хочу подчеркнуть, что ключевой целью плана является рост благосостояния наших граждан, и все меры плана, не только в социальной сфере, но и в сфере поддержки конкретных отраслей, должны ориентироваться на этот результат", - сказал он в ходе совещания с вице-премьерами.
По словам Мишустина, только это позволит выйти на стабильную траекторию роста ВВП. Среди первоочередных задач премьер назвал восстановление занятости и поддержку людей в непростой период.
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