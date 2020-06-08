Власти продолжат помогать гражданам, оставшимся без работы из-за COVID-19

Как напомнил глава правительства, в соответствии с поручениями президента было решено, что минимальное пособие по безработице в мае - июле 2020 года будет увеличено в три раза, индивидуальные предприниматели, которые были вынуждены прекратить свою деятельность после 1 марта, в июле - августе получат пособие по безработице в максимальном размере. Также было увеличено число семей с детьми до 18 лет, которые вместе с пособием по безработице получат выплату на каждого ребенка в размере 3 тысяч рублей в месяц в июне - августе.