В Крыму объявили высокую пожароопасность из-за жары

"По информации ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" от 8 июня 2020 года: "9-12 июня в Крыму ожидается высокая пожарная опасность", - говорится в сообщении МЧС региона.

В связи с установлением засушливой ветреной погоды в Крыму увеличилось число природных пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в пять раз, ландшафтных пожаров (трава, мусор) – на 38 %, сообщили в МЧС, с 10 апреля 2020 года на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим. Приказом Минэкологии региона введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.