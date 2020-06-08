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Туризм
2020-06-08T13:45
https://ria.ru/20200608/1572615132.html
В Крыму объявили высокую пожароопасность из-за жары
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РИА Новости

В Крыму объявили высокую пожароопасность из-за жары

11:06 08.06.2020 (обновлено: 13:45 08.06.2020)
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© РИА Новости / Игорь Виноградов / Перейти в фотобанкКурорты Большой Ялты окружают сельскохозяйственные земли объединения "Массандра" и леса Ялтинского заповедника
Курорты Большой Ялты окружают сельскохозяйственные земли объединения Массандра и леса Ялтинского заповедника
© РИА Новости / Игорь Виноградов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Жаркая погода с дневными температурами до 35 градусов установилась в Крыму, объявлен режим высокой пожароопасности, сообщило региональное МЧС.
"По информации ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" от 8 июня 2020 года: "9-12 июня в Крыму ожидается высокая пожарная опасность", - говорится в сообщении МЧС региона.
По данным синоптиков, до конца недели на полуострове установилась ясная и жаркая погода. Дневные температуры в предгорных и степных районах Крыма достигают 34-35 градусов. Более комфортно в прибрежных регионах – в Севастополе, Ялте, Феодосии в ближайшие три дня днем до 25-27 тепла. Вода в Черном море прогрелась в зависимости от региона до 14-20 градусов. В Азовском – до 22 градусов.
В связи с установлением засушливой ветреной погоды в Крыму увеличилось число природных пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в пять раз, ландшафтных пожаров (трава, мусор) – на 38 %, сообщили в МЧС, с 10 апреля 2020 года на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим. Приказом Минэкологии региона введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.
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