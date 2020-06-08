МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Минфин мобилизовал в резервный фонд правительства 600 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Они будут направлены на финансирование мероприятий по поддержке граждан и пострадавших отраслей экономики", — уточнил он на совещании со своими замами.
На данный момент в России выявили 476 658 случаев COVID-19, более 230 тысяч человек выздоровели, 5971 скончался.
Пик заболеваемости, по мнению специалистов, пройден, в стране постепенно отменяют введенные ранее ограничения. Российские власти приняли несколько пакетов мер поддержки граждан, а также разработали план по восстановлению экономики. По предварительным подсчетам, на это потребуются полтора года и пять триллионов рублей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.