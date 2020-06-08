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2020-06-08T13:01
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Минфин мобилизовал в резервный фонд правительства 600 миллиардов рублей
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РИА Новости

Минфин мобилизовал в резервный фонд правительства 600 миллиардов рублей

11:05 08.06.2020 (обновлено: 13:01 08.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр России Михаил Мишустин проводит заседание правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит заседание правительства
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит заседание правительства
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Минфин мобилизовал в резервный фонд правительства 600 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Они будут направлены на финансирование мероприятий по поддержке граждан и пострадавших отраслей экономики", — уточнил он на совещании со своими замами.
На данный момент в России выявили 476 658 случаев COVID-19, более 230 тысяч человек выздоровели, 5971 скончался.
Пик заболеваемости, по мнению специалистов, пройден, в стране постепенно отменяют введенные ранее ограничения. Российские власти приняли несколько пакетов мер поддержки граждан, а также разработали план по восстановлению экономики. По предварительным подсчетам, на это потребуются полтора года и пять триллионов рублей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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5 июня, 12:23
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3380425
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МишустинМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
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