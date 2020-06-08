Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-08T11:03
https://ria.ru/20200608/1572614979.html
Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей на этой неделе
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572611971_0:138:3071:1865_1036x0_80_0_0_59ac213cdf591e17d36bcaa5bb1118a3.jpg
РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей на этой неделе

11:03 08.06.2020
520
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДевушки гуляют в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Девушки гуляют в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Жаркая погода с температурой плюс 25-27, а также кратковременными дождями и грозами ожидает москвичей всю рабочую неделю, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"До субботы включительно в столичном регионе будет жаркая погода, температура воздуха в дневные часы будет выше 25 градусов, основной температурный фон будет  плюс 25-27 градусов", - сказала Позднякова.
По ее словам, ночи тоже будут теплыми, ожидается плюс 16-19 градусов.
"Практически в течение каждого дня возможны кратковременные дожди с грозами. При грозах усиление ветра до 12-15 метров в секунду", - сказала Позднякова.
Люди отдыхают в парке на улице Крупской в Москве
Вчера, 07:52
Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в понедельник
610101
Обсудить 1
Татьяна ПоздняковаПогодаМоскваОбщество
Рекомендуем
Молодые люди отдыхают в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Синоптики рассказали, когда в Москву придет прохлада
Люди отдыхают в парке на улице Крупской в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в понедельник
Молодые люди отдыхают в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Россиянам пообещали неоднородное лето
Врач скорой помощи
Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
Люди катаются на велосипедах в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Сроки снятия ограничений в Москве могут изменить
Молодые люди на Крымском мосту в Москве
В Москве с 9 июня отменят пропуска и режим самоизоляции
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США
В Совфеде ответили на слова украинских экспертов об "ударе" по Сибири
Отдыхающие в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
В Москве сохранится масочный режим и социальная дистанция
Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице
Дождь в Москве
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
Конфорка газовой плиты
Депутат предложил разработать отдельный нацпроект по газификации
Врач
Врач рассказала о вакцинации детей в Москве
Люди на одной из улиц в Москве
В ВОЗ прокомментировали снятие ограничений в Москве
Молодой человек отдыхает в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
В Москве все основные ограничения из-за коронавируса снимут в июне
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Россия готова постепенно открывать туристический сезон
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:55ВВП Казахстана в январе-мае снизился на 1,7%
06:54В сирийском поселке вновь открылись три христианские церкви
06:48В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического ливня"
06:42Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
06:39Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
06:37КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
06:31В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
06:27В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
06:18В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток
06:13На реке Амбарная выявили загрязнение воды нефтепродуктами за бонами
06:11"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
06:09В шести российских регионах дожди могут привести к потопам на этой неделе
06:06МЧС предлагает увеличить территории пляжей в регионах к купальному сезону
06:05Счетная палата нашла недостатки при осуществлении таможенных операций
05:58У жителя Приморья изъяли свыше десяти килограммов марихуаны
05:55Шеф полиции Портленда передала свою должность афроамериканцу
05:53Звезды "Матрицы" рассказали, почему согласились играть в сиквеле
05:51Ученые прогнозируют природные пожары летом на границе России и Казахстана
05:47На Сахалине перенесли суд по иску губернатора к мэру Охинского района
05:41В АТОР спрогнозировали подорожание отдыха в России на 30 процентов
Лента новостейМолния