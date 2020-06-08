Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей на этой неделе

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Жаркая погода с температурой плюс 25-27, а также кратковременными дождями и грозами ожидает москвичей всю рабочую неделю, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"До субботы включительно в столичном регионе будет жаркая погода, температура воздуха в дневные часы будет выше 25 градусов, основной температурный фон будет плюс 25-27 градусов", - сказала Позднякова.
По ее словам, ночи тоже будут теплыми, ожидается плюс 16-19 градусов.
"Практически в течение каждого дня возможны кратковременные дожди с грозами. При грозах усиление ветра до 12-15 метров в секунду", - сказала Позднякова.